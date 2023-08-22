誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你

說起義氣，總帶點江湖味。到底那個星座最有義氣，朋友出事總會挺身而出？那個星座又最沒義氣？遇到事情掉頭就跑。搜狐網分享「四大血型誰最講義氣」快來看看吧。

血型義氣指數：

▎B型 最講義氣的一群

四大血型中，B型可以說是最講義氣的人，他們是感情動物，考慮問題總是「情字擺中間，利益放一邊」。B型人的義氣助人，很多時候不是為了回報，純粹就是因為他們天生有著義氣的DNA。

雖然他們看起來常帶有點疏離感，但是只要你足夠真誠，給他們足夠尊重，拿他當朋友當大哥，即使你做錯了什麼，他們都會理解、寬容你。

▎O型 幫朋友不計較

O型人也是很講義氣的，O型人最信奉的一句話就是「患難見真情」。O型人心思單純，樂觀勇敢，在朋友有難的時候，他們會赴湯蹈火去助人，事實上，O型人也是四大血型裡面人緣最好的。

O型人在人際關係中不在意吃虧，他們知道有得必有失。但是他們很討厭別人「得了便宜又賣乖」，他們表面迷糊內心精明，對別人的小心思一直洞若觀火，只是沒有說穿。

當O型人義氣相挺，你一定要真心感激，如果他們發現你在故意占便宜，就不會再信任你了，你們的友誼也就結束了。

▎A型 朋友放在後面

A型人總是努力保持和諧的人際關係，他們會顧慮周圍所有人的情緒，但這些友好當然僅僅是表面上的。

A型人對家人、事業、愛情都富有犧牲精神，但對朋友，又是另一回事了。A型人的觀念裡，自己的事情優先，親人和事業也很重要，這些才是值得犧牲自己利益的，所謂朋友就再說了。

▎AB型 別人的事明哲保身

AB型的人內心冷漠，總是用冷靜客觀的方式分析周圍的人和事，，在他們的心中「眾生平等」，一個認識一天的朋友，跟一個認識相處一年的朋友，在他們心裡的份量是一樣的。

AB型人討厭複雜的人事糾葛，他們希望能過簡單的生活，對自己的事情尚且能夠快刀斬亂麻，所以別人的事情，他總是明哲保身。

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