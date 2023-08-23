誰是天生戀愛高手？水象星座全上榜、這星座看似花心反差超驚人

談戀愛也是要靠天份的，有些星座天生就是情場高手，就算不刻意表現也會讓人愛上他們。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』《12星座》到底誰是戀愛小天才‼️戀愛原來也有天份💓💓，請參考太陽以及金星。

▎射手座 超級大反差

常常被貼上「花心」標籤的射手座其實是因為他沒有很在乎你，但是當他愛上一個人的時候，他們可以專情到自己不認識自己。而且，看似平常粗線條的他們在面對自己喜歡的人只能用「觀察入微」來形容他們。

射手座對於自己喜歡的人是毫不吝嗇的，只要對開心，就算是超出自己的能力，他們也會拚了命的去達成。 和身為氣氛組的射手座談戀愛是絕對不會無聊的，他們會把你帶入他們想像中的戀愛世界，讓你過甜滋滋的生活。

▎天秤座 行走的發電機

大部分的天秤座是很隨和的，和他們說話的時候，就算是無聊的話題，他們也會努力的聽完。天秤座在感情中是很需要儀式感的， 這種儀式感會讓你覺得自己是特別的。

天秤座會散發出一種慵懶的特性，而這種個性特質也會讓他們無意間成為發電機，他們其實無意放電，只是在跟他們相處過後會很難抗拒他們。而天秤座的守護星是金星，也就是掌管愛情的星，所以說天秤座是天生的戀愛小天才也是當之無愧。

▎雙魚座 撩人於無形之間

雙魚座的戀愛方式是像毒藥一般慢慢的滲透到生活中，然後讓你上癮，戒都戒不掉。共感能力強、心思又細膩的雙魚座也很擅長傾聽，他們知道怎麼樣說話對方才會比較好受，這種特質也是讓別人容易習慣他們存在的原因。

雙魚座的戀愛可能不是一見鍾情，但是總是會讓人去想起和他們相處那種沒有壓力、體貼的感覺。這種撩人於無形之間，自然散發出來的戀愛特質，也是他們最大的特點。

▎巨蟹座 暖到你心坎裡

有很多暖男、暖女是巨蟹座的，心思細膩的他們天生就很會照顧人，也常常會被他們的一些細節給吸引到。雖然巨蟹座的脾氣可能不是那麼好，但是他們會先隱藏起來，不讓別人看到，所以在外人看來都是好好先生、好好小姐。

和巨蟹座談戀愛會充滿濃厚的戀愛氛圍，他們的暖心是很自然的，不會有任何刻意的感覺，而且會讓你覺得很有安全感，在氣氛營造也是天生的高手，這也是他們讓人難以抗拒的原因。

▎天蠍座 霸道總裁愛上你

天蠍座在戀愛中就是想佔有你、霸佔你、寵你，偶像劇裡的霸道總裁就是他們最好的代名詞。當他們今天愛上一個人後，就是會希望把你留在身邊無限的對你好， 這種霸氣就是他們迷人的原因。

而神秘的天蠍座對外人總是冷冰冰的，對於另一半，很多天蠍座在一開始也不會掏心掏肺，有霧裡看花的感覺，但這種感覺反而會讓人更想要深入了解，也很多人也因此掉入他們的戀愛陷阱中。

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