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七夕也是魁星爺生日！不只考生、上班族「求加薪」今日限定快拜

旺好運／ 谷帥臻老師
圖為台南市魁星爺神像。圖／台南市文化局提供
圖為台南市魁星爺神像。圖／台南市文化局提供

旺好運谷帥臻風水命理老師指出，漢代緯書《孝經援神契》記載「奎主文章」，「魁星」為廿八星宿西方七宿的第一顆星宿，也叫「奎星」或「魁首」，「魁星」主掌文運專司考試中不中。

民間魁星爺的造型，是根據「魁」字而來，一腳向後翹起如「魁」字的大彎勾，一手捧斗如「魁」字中間的「斗」，另一手執筆點定中試人，古代中狀元稱「大魁天下士」或「一舉奪魁」，民間流傳「魁斗點狀元」，或是「魁星踢斗，獨占鰲頭」就是此意。

谷帥臻老師說，不光只有考生要拜魁星，甚至大人、生意人，各行各業也都適合供拜魁星開智慧，每年農曆七月七日是魁星爺的聖誕，建議大家不論是考試求取功名，或想要催官提升事業運，當天可至有供拜魁星爺的廟宇上香獻果祝壽祈福；也可在家按下列步驟供奉魁星圖，請魁星幫自己或家人開智慧，效果相當不錯。

1. 農曆七月初七，當日帶壽桃至魁星爺廟祈福祝壽尤佳。

2. 魁星為西方第一星宿，在家客廳或書房的「西方」可安奉掛置「魁星踢斗圖」，當日吉時將圖掛起，加焚一爐好香，啟動智慧的力量。

備註: 2023/8/23吉時，子時(23-01貴登天門)，寅時(3-5貴登天門), 7-9辰時(罡塞鬼戶)，9-11(貴塞鬼戶)，11-13午時(德入天門)，13-15未時(貴塞鬼戶)，17-19酉時(羅紋交貴)，以上吉時可供奉魁星圖與祈福。

3. 供奉魁斗圖當日起，考生或供奉者每日出門前後，面向魁星圖鞠躬祈求心願，平日念誦「文昌帝君聰明咒」及「北斗長生聰明咒」可安定心神。

圖為學測前，考生及家長拜文昌帝君示意圖。記者林俊良攝影／報系資料照
圖為學測前，考生及家長拜文昌帝君示意圖。記者林俊良攝影／報系資料照

「文昌帝君聰明咒」

九天大帝，身披白衣，日月照耀，乾坤斡隨，

有能敬者，聰明如斯，黃老丹元，與心合宜，

五神衛守，八聖護持，誦之不輟，萬神赴機，

我司大化，光耀生輝，心開茅塞，袪鈍除迷，

誦之萬遍，文冶瓊瑰，詞源浩浩，筆陣風馳，

九天開化，萬章洞微，元皇上帝，勿稽勿遲，

急急如律令！

「北斗長生聰明咒」

北斗九星，玉真仙靈，貪狼巨門，保臣長生，

祿存文曲，使臣聰明，廉貞武曲，衛臣安寧，

破軍輔弼，護臣身形，常居吉慶，永處福齡，

往上生籍，勾落死名，神清氣爽，洞達九冥，

禦邪攝鬼，群妖摧傾，學道修真，所願遂成，

九皇覆護，飛昇紫庭，臣下情任，虔禱之至！

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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