快訊

遭爆住5千萬豪宅 高虹安今公布男友租約與匯款紀錄

力積電黃崇仁：假如我是台積電董座 美國投資案我會採拖延戰術

交往後變一個人！「5星座男」追到手就不懂珍惜 水瓶愛自己、金牛嫌廉價

科技紫微網／ 科技紫微網
交往後變很多？這些星座男追到手就忘了珍惜(圖片來源：Shutterstock)
交往後變很多？這些星座男追到手就忘了珍惜(圖片來源：Shutterstock)

不是教女孩要耍心眼，但是一定的矜持是很有必要的。因為對於一些男人來說，太容易得到的，就容易棄如敝履。所以在面對以下幾大星座男的時候，科技紫微網友情提醒，適當的矜持很有必要。

射手男

原本就花心，在感情裡徘徊不定的射手男，其實一直對自己的個人魅力毫不懷疑。太容易被他們得到，最後的結果就是被拋棄，所以盡可能的多給予一些的考驗，譬如讓他們為了你斷清曖昧關係，如此才會讓他們懂得珍惜你。

水瓶男

水瓶男也是比較三心二意的性格，對感情不算專一，甚至非得說，他們愛自己勝過愛其他任何人。而你不給他們一點關卡的話，他們很容易新鮮感散盡後拍拍褲子走人。學會讓他們有些許愛而不得的體驗，之後反而會有善待你的可能性。

金牛男

是個不折不扣的商人思維，在你身上付出的經濟成本決定了他們之後的態度。如果讓他們太輕易就得手，自然是覺得廉價，珍惜也就無從說起。除非你給他們一點阻礙，一擲千金得到你，他們也才會更懂得珍惜。

獅子男

獅子男天生就是愛挑戰，否則太輕易得到的，只會讓他們覺得沒意思。感情也是如此，你的投懷送抱對他們來說簡直司空見慣，而你多次的拒絕、你的冷漠，將會激發起他們內心深處的征服欲，也會讓他們懂得來之不易並且好好珍惜。

天蠍男

天蠍男對自己投入的時間成本一直都很在意，是個把時間看做生命的星座男。因此不如就讓他們花點時間來取悅你，不要那麼快如他們的意，而你也會被當做是高價換取的「奢侈品」，自然會珍藏得很。

【延伸閱讀】

他對你是友情或愛情？立刻占卜

前世是他太愛你，今生你注定還情債？

科技紫微網

科技紫微網 獅子 星座

延伸閱讀

天生吸渣體質！「3個星座」孽緣比正緣還多 雙魚總高估自己、水瓶越虐越愛

命理師大戰延燒！張盛舒公布爆氣關鍵「憤而自費蒐證」

你適合到國外發展嗎？這些生肖驛馬星旺、越遠越能發大財

兩大命理師開戰！張盛舒提告詹惟中「侵犯著作權」

相關新聞

交往後變一個人！「5星座男」追到手就不懂珍惜 水瓶愛自己、金牛嫌廉價

不是教女孩要耍心眼，但是一定的矜持是很有必要的。因為對於一些男人來說，太容易得到的，就容易棄如敝履。所以在面對以下幾大星座男的時候，科技紫微網友情提醒，適當的矜持很有必要。

錯過再等300年！全新西村彗星來訪地球 最佳觀測時間

時序步入9月，南瀛天文館提醒，系外訪客西村彗星已逐漸靠近地球，根據最新計算，西村彗星繞行太陽的周期約為300年左右，算是...

不要騙他們！「3星座」第六感超強 天蠍洞察力好、第一名超越理性

誰有超強的直覺，敏感到一個眼神就知道你在隱瞞什麼！是誰的第六感最強，強到每次聊天都容易看穿你在撒謊！跟這些第六感強的星座聊天，是不是有一種壓力存在，恨不得趕快逃離現場。他們這麼利害是有原因的，這就來看看他們的第六感為何這麼強吧！

天生偏財運強！「3生肖」總能「花小錢中大獎」第一名根本能預知

財富是每個人都想要追求的目標，而且永遠不嫌多，不過有些生肖的偏財運特別強，能透過積功累德、細心研究，或是憑藉敏銳的第六感，就能讓自己花小錢中大獎，你是否也是這樣的幸運兒呢？現在一起來看看是哪幾個生肖。

字典裡沒「輸」字的星座！ 牡羊獅子自尊比天高、魔羯金牛偷偷拚命、這星座與世無爭都假象

你有沒有遇過哪些星座的人，他們的字典裡絕對沒有「輸」這個字，不僅自尊心超強，好勝心也是十分頑強，若想要他們認輸可不是一件容易的事。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享了5個最輸不起也不能輸的星座，並建議大家將太陽、月亮星座一同參考進去，那就一起來看上榜的星座吧！

「白露」六大禁忌！禁喝冰水、穿太清涼 兩生肖外出注意安全

9月8日(周五)就是廿四節氣的「白露」，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享「白露」時有六大養生禁忌，提醒民眾多注意。在24節氣中，每年的白露多在國曆的9月8日，並且太陽黃經位在165°。然而白露節氣象徵時節逐漸轉陰，天氣漸漸涼爽，夜晚水氣凝結，到了清晨時，樹葉與花朵會有很多露珠。古人也以四個節氣搭配五行，秋天五形為金，金又為白，以白色來形容秋天的露水，故稱為「白露」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦