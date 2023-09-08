交往後變一個人！「5星座男」追到手就不懂珍惜 水瓶愛自己、金牛嫌廉價
不是教女孩要耍心眼，但是一定的矜持是很有必要的。因為對於一些男人來說，太容易得到的，就容易棄如敝履。所以在面對以下幾大星座男的時候，科技紫微網友情提醒，適當的矜持很有必要。
射手男
原本就花心，在感情裡徘徊不定的射手男，其實一直對自己的個人魅力毫不懷疑。太容易被他們得到，最後的結果就是被拋棄，所以盡可能的多給予一些的考驗，譬如讓他們為了你斷清曖昧關係，如此才會讓他們懂得珍惜你。
水瓶男
水瓶男也是比較三心二意的性格，對感情不算專一，甚至非得說，他們愛自己勝過愛其他任何人。而你不給他們一點關卡的話，他們很容易新鮮感散盡後拍拍褲子走人。學會讓他們有些許愛而不得的體驗，之後反而會有善待你的可能性。
金牛男
是個不折不扣的商人思維，在你身上付出的經濟成本決定了他們之後的態度。如果讓他們太輕易就得手，自然是覺得廉價，珍惜也就無從說起。除非你給他們一點阻礙，一擲千金得到你，他們也才會更懂得珍惜。
獅子男
獅子男天生就是愛挑戰，否則太輕易得到的，只會讓他們覺得沒意思。感情也是如此，你的投懷送抱對他們來說簡直司空見慣，而你多次的拒絕、你的冷漠，將會激發起他們內心深處的征服欲，也會讓他們懂得來之不易並且好好珍惜。
天蠍男
天蠍男對自己投入的時間成本一直都很在意，是個把時間看做生命的星座男。因此不如就讓他們花點時間來取悅你，不要那麼快如他們的意，而你也會被當做是高價換取的「奢侈品」，自然會珍藏得很。
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