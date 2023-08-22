「處暑」習俗曝光！2大生肖將開始轉運「金錢運大旺」

處暑是二十四節氣中的第十四個節氣，也是秋天的第二個節氣。《月令七十二候集解》說：「處，止也，暑氣至此而止矣。」因此， 處暑又叫「出暑」，有炎熱酷暑終止之意。

來到處暑節氣，暑氣雖漸漸退散，秋老虎的威力卻猶在，天氣還會持續一段時間的高溫，自然界的物候表現將先染上秋意。

豐收的果實靜待勞動者去採摘，而對於自然的饋贈，人們也自有一套感恩與回饋的方式，由此也衍生出了處暑時節各種各樣的習俗，接下來將為你一一介紹。

迎秋

處暑節氣前後正值七月半，民間會有放水燈等祭祀活動，既有悼念逝者，祈求平安的祈願，也有慶賀豐收，酬謝大地的寓意。而處暑時節物候變化較大，暑氣止，雲捲雲舒，不同於夏天的景色正在悄然醞釀，正是出遊迎秋的好時候。

吃鴨子

七月半鴨，八月半芋，輕鬆降伏秋老虎。處暑時節的鴨子是最為肥美之時，而鴨肉不溫不熱，清熱去火，是潤燥清補的首選食材。民間也有此時吃鴨送鴨的習俗，處暑送鴨，無病各家，這應該就是古人從經驗裡總結出來的，順應變化，應季而吃的養生智慧。

開漁節

處暑節氣之時正是漁業捕撈旺季，不少沿海地區會在此時舉行各種各樣的慶祝活動，以歡送漁船出海，感恩自然饋贈。

秋陽烈如火焰，早晚天氣一天比一天涼，在等候秋涼的同時，不妨將養生調養工作列為待辦事項，練就健康身體，有助於你安然渡過寒冷秋冬。

一、飲食上淡補

首先在飲食上，即使要開始吃補，也要注意飲食清淡，儘量以「淡補」來過渡。

暑氣雖消，但秋天天氣乾燥，容易出現乾咳少痰等不適症狀，滋陰潤肺會是這段時間的養生法則。飲食上多喝水，多喝潤燥生津的粥湯，有助於身體適應暑熱到秋涼這一階段的物候變化。此外，生吃梨、喝老鴨薑湯等，也是不錯的選擇。

二、祛濕很關鍵

暑熱難耐，在吹了一個夏天的空調之後，身體被暑熱濕毒輪番侵襲，等到秋冬嚴寒時節，身體血液循環以及新陳代謝變得緩慢，體內濕氣堆積，則不利於氣血，易產生四肢酸痛，頭重腳輕等不適感受。

從處暑節氣開始堅持運動，可加強身體新陳代謝，再輔以規律飲食，食用山藥、紅豆、薏仁等健脾利濕的食物，可為祛濕排毒做準備。偶爾也可食用辛辣食物，刺激口腔，促進血液循環，排汗排毒。

三、處暑三不做

處暑三不做，一年病不沾。處暑節氣，陽氣消，陰氣長，此時有三件事情不宜去做：第一是不能貪吃寒涼食物，避免腸胃受刺激，引發腹瀉等不適症狀；第二則是不宜劇烈運動，避免身體過度消耗，應該循序漸進的加大運動量，以適應環境的變化；第三則是不宜熬夜晚睡，因為熬夜對身體免疫力的影響巨大。正所謂「夏熬一夜，秋寒三日」，秋冬時節，天寒地冷，人的身體需要更多的能量去禦寒抗病，必須養精蓄銳，修養身心，才更有利於積蓄陽氣，強健體魄。

健康規律的飲食作息若能用日復一日的堅持與決心去實踐，必將為我們帶來健康的身體，也能在潛移默化之中，強化我們的內在，最終轉化為屬於你自己的能量，吸引到好運眷顧。而處暑時節這兩大生肖，可說是提前被財神眷顧，一起來看看你會不會是那個幸運兒吧！

生肖雞

事業運旺盛的一段時間，你明顯感覺到工作方面的事情，都會變得十分順利，以往難以突破的難關，這段時間會因各種外界助力而順利克服，有重要計畫就提前規劃到這段時間執行吧！與此同時，若能抽出時間主動聯繫你的老朋友聯絡感情，未來對方將成為你的貴人。

生肖豬

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