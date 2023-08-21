迎「處暑」氣溫始降 抬頭看「一物」可沉澱思緒、增藝術成就

今年的處暑在陽曆8月23日，農曆七月初八，「處」代表終止的意思，表示炎熱即將過去，暑氣將於這一天結束，氣溫開始逐漸下降。

民俗專家柯柏成在臉書粉專「柯柏成／命理」上發文，表示古代將處暑分為三候：「一候鷹乃祭鳥；二候天地始肅；三候禾乃登。」也就是說，農業時代這個節氣代表的是：老鷹開始大量捕獵鳥類，天地間萬物開始凋零。上述的「禾」指的是黍、稷、稻、粱類農作物的總稱，「登」即成熟的意思，秋收的時節就從這個節氣開始。

也有許多詩與處暑有關，「七月八月看巧雲，巧在秋霞愛煞人。五色七彩氤氳開，藍天權作宣紙洇。」完全說明處暑這個節氣的特性；北宋張耒在〈舟行即事二首其一〉中提到，「秋高孤月靜，天末巧雲長。」；張愛玲18歲時寫下的〈天才夢〉文末中提到：「我懂得怎麼看『七月巧雲』。」

每逢處暑，讀者可以找個時間，放下手機看看天邊的雲，盡量發揮自己的想像空間看雲的形狀，想像不出來，即使是看著雲朵放空發呆都沒關係，可以讓自己的思緒沉澱，想像力會越來越豐富。現代人煩惱壓力大很適合嘗試，學生或考生可以增加吸收力以及加強考運，像是張愛玲這般的才女，因此增進自己在生活方面的藝術成就。

如果老是低頭看課本、看手機，可能抬頭看雲、看天的機會越來越少，但是看雲不能只是驚鴻一撇，只看個幾分鐘是沒用的，如果能把時間訂在至少半個小時是最好的，若能抬頭看著雲發呆半天，這樣的人算是相當幸福。

處暑代表萬物成熟的收穫季節，因此古人在此時都會祭天、祭地、祭灶神，感謝天地給自己的糧食，同時感謝灶神給自己福分。有拜灶神的朋友可別年底才拜，這個節氣就可以拜，拜灶神很簡單，拿三碗米放在廚房的灶台上，在灶台的任何位置都可以放，每個碗裡面插三支香，就對著廚房的灶拜三拜就可以。

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