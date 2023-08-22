周三「處暑」逢鬼月！命理師：6生肖無形磁場加持「有極強好運」
周三(8/23)將迎接今年秋天的第二個節氣「處暑」，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，處暑不但天氣時熱時涼，時晴時雨，人心也比較浮動，事情容易卡卡，但這個落在鬼月的節氣，卻有無形磁場為六個生肖帶來極強的好運，屬龍者財運、事業、感情一極棒，屬雞者只要多微笑，前途則是美麗無限。
邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(8/23-9/8)運勢最強的6個生肖，分別是：
Top6 ：虎
屬虎的朋友，在這段期間能有短暫的幸運與財富，但不能太投機，此段時間的合約要看清楚，最好找律師過目協助，小投資沒問題，但若是大投資就要像爬樓梯一樣，一步踩穩後才能再上另一階，工作上也要親力親為，不能懶惰懈怠。
Top5： 兔
屬兔的朋友，在這段期間可以得到合夥人或另一半的幫助，錢財方面需要靠第六感去運作，當你感覺可以，成功機率就大，但也要保持以不變應萬變的心態，先求穩再求好，鬼月多做點無形的善事，運勢會更好。
Top4 ：牛
屬牛的朋友，在這段期間對工作有很強的衝勁，對事業也擁有非常強的掌控力，能把財富與問題處理得非常好。有大財富的潛力，幸運之神與你相伴，在團體聚會中人氣非常旺，但普通朋友介紹的投機財或不熟悉的投資管道千萬別碰，風險很大。
Top3：猴
屬猴的朋友，在這段期間事業運超強，雖然有問題要解決，但都能迎刃而解，不是什麼大問題。外出、異地運強，會有一群貴人相助，但是千萬不要因為中間有人懶散就被拖延，記住保持正向，勿犯貪念即能成事，暗地裡會有無形的磁場相助，勇敢前進吧。
Top2：雞
屬雞的朋友，在這段期間美麗無限，名氣大漲，無形的磁場伴隨左右，多微笑財運旺，努力前行會有非常好的收入與機會，但也要注意容易因此遭人妒忌，記得把自己做好即可。
Top1：龍
屬龍的朋友，在這段期間有機會掌握權力與錢力，在工作上能有很好的表現，難度高的工作也能游刃有餘，財運、事業、感情都能處理得非常好，也能拿回久拿不回的財富，因此學到的經驗與知識，將會是很棒的寶藏。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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