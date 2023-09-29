每日星座運勢／天秤積極樂觀的態度 才能避開惡運

2023-09-29

牡羊座

短評：今天運勢較低，克制自己情緒。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

【愛情運★★☆☆☆】

主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應學會換位思考，多包容對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好。不要在意眼前得失才能減輕一些心理負擔。

【財富運★★★☆☆】

經商者多因周轉問題而奔波。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 臘梅白

開運方位：正西方向

金牛座

短評：愛心改變運勢。

【整體運★★★☆☆】

有意想不到的人打電話給你，讓你心花怒放；財運平平，但花錢的地方可不少，吹牛裝闊的你少不了一頓大餐的開銷；今天的表達溝通能力很強，可以做些新客戶的拜訪工作。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平淡，安排短程旅行可讓愛情升溫；單身者易在職場中結識新的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

工作積極性頗高，主動解決難題，令上司頗為欣賞，有機會接手自己感興趣的新工作。

【財富運★★☆☆☆】

用錢上忌諱的就是主觀成見。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 深海藍

開運方位：正西方向

雙子座

短評：靈感豐富的日子，宜好好利用。

【整體運★★★☆☆】

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則易引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★★☆】

公關、談判能獲得意外援助，若能更注重細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，效果會更好。

【財富運★★★☆☆】

小心投資，避免高風險投資。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 白鋼銀

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：運勢順利，易獲得賞識。

【整體運★★★☆☆】

工作得心應手，易成為焦點人物，只是業務員在判斷時要稍微留意中途的變故，隨機應變可快速扭轉局勢。愛情運弱，單身者可把心思放在更有意義的事情上。購物慾望強烈，注意克制一下消費慾望。

【愛情運★★☆☆☆】

容易對愛退縮，如果不敢嘗試大膽靠近，想要戀愛比較困難。

【事業運★★★★☆】

有大幹一場的魄力，也能得到上司和同事的扶持，深感好團隊是事業前行的源動力。

【財富運★★★☆☆】

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

獅子座

短評：運勢比較動盪的一天，總體運勢一般。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作項目，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鍊給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。

【愛情運★★★☆☆】

另一半對你有些嘮叨，讓你有些不耐煩。別怪另一半，他是因為不開心，你應多關心他唷！

【事業運★★★☆☆】

抗壓力弱，易出現不滿情緒，與他人發生衝突的機率較高。

【財富運★☆☆☆☆】

今日財運相對較弱，要小心應對借貸關係，不宜大額借款，更不可大額借出。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 薰衣草紫

開運方位：東南方向

處女座

短評：有異性主動邀約，感情進展順利。

【整體運★★★★☆】

有機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。

【愛情運★★★★★】

異性緣還不錯，不過要小心遇到特殊戀情或爛桃花喔。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼特殊變化，把分內事做完就可以了。

【財富運★★★★☆】

今日花錢較隨興，雖然工作收入穩定，但還是要注意大筆支出。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 香檳金

開運方位：正西方向

天秤座

短評：運勢較弱，保持積極樂觀的態度才能避開惡運。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者易遭遇單相思的打擊，好不容易鼓起勇氣表白愛意，卻被拒絕，樂觀者能以平常心看待。工作上遇到棘手的問題，進展較為緩慢，需要及時向身邊的人求助，若礙於面子不開口，會讓問題不斷擴大。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情是很秘密的事，勿受人左右。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好份內的事情比較重要。

【財富運★☆☆☆☆】

易出口傷財的一天，與人談錢要多留意，小心因錢財與人發生口角，惹來是非。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：收穫豐富的一天。

【整體運★★★★★】

從別人的愛情故事中體會、感觸良多，對自己的感情更加懂得珍惜；財富方面收穫豐實，短期投資帶來的收益較多；事業上發展順利，對業務談判的工作者而言成功率頗高。

【愛情運★★★★☆】

有機會遇到愛情貴人，為你指點迷津。單身者有機會戀愛，有伴侶者因貴人提點，感情和諧。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，多能抱持愉悅、樂觀的心情工作，無論績效好壞，起碼心情很開心。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，股票族的朋友適合先分析後買賣，有機會小賺一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 櫻桃紅

開運方位：正南方向

射手座

短評：結打得越久，越難解開。

【整體運★★★★☆】

兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等處酸痛。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和一點，才能讓愛情運加溫。

【事業運★★★★☆】

頗受上司器重與賞識，適合奮發進取，突破現狀。

【財富運★★★☆☆】

今日比較愛錢，對於金錢問題顯得謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 玉髓紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：冷靜讓你更加智慧。

【整體運★★☆☆☆】

跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。

【愛情運★☆☆☆☆】

容易受到感情誘惑的一天，偶爾浪漫無妨，但千萬別縱情，惹出是非麻煩會很難收場。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，不論是在學習中，還是在工作中，只要不過分強出頭就能過得很愉快。

【財富運★★★☆☆】

財運較差，不宜做出重大決策，在與他人合作投資時，應注意抓好財務，易遭小人唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：與人交流應注意方式與方法。

【整體運★★★☆☆】

對另一半提出合理化的建議，卻得不到對方的認同，用對方法才會有效。經濟上易中他人圈套，得不償失，因此看似美好的東西還需深入分析再來投資。工作內容一如既往，讓你覺得枯燥乏味，需從工作中找樂趣。

【愛情運★★★☆☆】

保持心情開朗，自然大方地與異性相處，可提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

用樂觀的心態面對壓力，並將之轉化為動力，你會發現事情並沒有想像的那麼沉重複雜。

【財富運★★☆☆☆】

今日開銷大，不妨趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：賺錢容易，守錢難。

【整體運★★★★☆】

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，要注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族的考運佳，能在考試中得到不錯的成績。

【愛情運★★★★☆】

戀情急速加溫，甜甜蜜蜜令人羨慕。也容易引來一堆好奇、關心者。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長道短。

【財富運★★★☆☆】

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來打好人際關係，送個小禮來表達你的關心與善意！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 芒果黃

開運方位：正西方向

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