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每日星座運勢／處女完成任務消負擔 投資短線獲利

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2023-09-28

牡羊座

短評：調整生活節奏，會有耳目一新的感覺。

【整體運★★★☆☆】

已婚者易爆發家庭內戰，糟糕的氛圍讓兩人都相當難受，坦誠溝通顯得尤為重要。不要把希望寄托在股票等風險性較大的投資項目，以免資金無法回轉。工作完成得很漂亮，易得到上司和同事的誇獎，亦是人際關係升溫的好時機。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情進展順利，可望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。

【事業運★★★★☆】

只要行動就能體會到工作的快樂，加上不間斷地激勵自己做事，會小有成績喔！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，有因小失大的徵兆，工作或投資時要注意利潤的評估。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 玫瑰紅

開運方位：正北方向

金牛座

短評：財運旺盛，回報近在眼前。

【整體運★★★★☆】

身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會戀愛；夫妻感情生活穩定，多進行心靈溝通，可增進彼此的親密互動。

【事業運★★★★★】

事業運看漲，適合與人競爭、一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務，也能處理的不錯。

【財富運★★★☆☆】

出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包不太容易呢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 琥珀橙

開運方位：正西方向

雙子座

短評：計劃趕不上變化。

【整體運★★★☆☆】

從事行政工作的人，會碰到大批文件急需處理的情況，有點措手不及。原有的計劃突然變更的機率高，特別是跟戀人的約定，會因不得已而被迫延期。不過財運不錯，可參與朋友的投資計劃，有機會得到分紅。

【愛情運★★★☆☆】

無暇談情說愛！已婚者有忽略另一半的傾向，單身者戀愛機會不多。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會顯得遲鈍；把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合回收借出的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 鉑金灰

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：想到也能做到。

【整體運★★★★☆】

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有人正在默默為你付出哦！賺錢雖然不輕鬆，但並不影響勞動過後享受成果的喜悅；今天會有千里馬遇伯樂的幸運，工作實力大為彰顯，且能得到同事們的認同。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣很不錯的一天，但不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

【事業運★★★★★】

事業運旺盛，是個充滿希望的一天。個人只要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，要注意金錢有大量流通的跡象，花錢上也有海派的衝動之舉；控制不佳時，就會亂花錢！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 玉髓紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：運勢較差，情緒混亂的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捏緊荷包免得無法控制購物的衝動，致使錢財不知不覺流失。

【愛情運★★★☆☆】

倘若兩個人在一起覺得有點黏膩了，可以適當分開一段時間，會有小別勝新婚的喜悅喔！

【事業運★★☆☆☆】

有些以自我為中心，聽不進其他人的意見，這樣的態度會讓你的工作很難完成進度。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，注意入不敷出，寅吃卯糧。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 朝霞紅

開運方位：西北方向

處女座

短評：易有好運氣的日子。

【整體運★★★★☆】

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會在朋友的引見下結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可消除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱門題材，進行短線操作，容易獲取盈利。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗順，單身者有機會與溫柔體貼的異性結緣，戀愛指數頗高。

【事業運★★★☆☆】

在待人接物上要再收斂、圓融一些！幸好你最近的直覺挺準的，能迅速找出有利於你的人事物，因此更應懂得把握機會，善加利用。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可做短期投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 桐花白

開運方位：正東方向

天秤座

短評：感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

【整體運★★★☆☆】

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

【愛情運★★☆☆☆】

雙方的相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

【事業運★★★☆☆】

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能讓你感覺充實、生活有重心。

【財富運★★★☆☆】

克制自己過強的購物慾，才能壓抑投機之心。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：健康最為重要。

【整體運★★☆☆☆】

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

【愛情運★★☆☆☆】

工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊都受到影響。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。

【財富運★★☆☆☆】

在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 秋葵綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：焦躁的情緒讓你感到不安。

【整體運★☆☆☆☆】

今天情緒不太穩定，極易亂發脾氣，若不加以控制，你們的感情將面臨危機；財運還未降臨到你的身邊，把錢放在銀行裡更加穩妥；在工作以外的地方會偶遇同事，一個微笑、一句問候會帶來工作上的好運。

【愛情運★☆☆☆☆】

很容易受到異性誘惑，少應酬、多與伴侶互動，可有效減少感情困擾。

【事業運★★☆☆☆】

工作處在狀態外的一天，在迷迷糊糊之下，小錯誤接二連三發生的機率高。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 玫瑰紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：錢財上要把握好用度。

【整體運★★★★★】

金錢上有破財的可能，付錢之前最好先想想，這個東西是否真的值得購買；今天是事業上實際行動的好日子，同仁齊心協力，共同幫助你打開新的局面；愛情方面充滿溫情，最佳的約會地點是有藝術氣息的展覽館。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日，彼此間如果有什麼誤會，趁今日講清楚、說明白，今日容易感受到對方的誠意。

【事業運★★★★★】

事業運正旺，今日頗適合與人競爭，努力的表現自己！

【財富運★★★☆☆】

財運很旺，有利動口生財，巧妙的推銷策略能為你贏得一筆可觀的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 珠貝白

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：惰性蔓延，學習苦悶。

【整體運★★★☆☆】

學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。

【愛情運★☆☆☆☆】

對伴侶的要求頗高的一天，有一點不如意就易對伴侶發脾氣，應多多自我反省，平和表達需求。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要盡力爭取，千萬別認為自己不行哦！

【財富運★★★★☆】

生意人不妨多向外活動，提升財運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 檸檬綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：計較太多只會讓自己活得很累。

【整體運★★☆☆☆】

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方；今天財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

【愛情運★☆☆☆☆】

火藥味重了點，很容易衝動發怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上哦！

【事業運★★☆☆☆】

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機；下午有機會遇到貴人，注意把握！

【財富運★★★★☆】

有正財、偏財兩得意的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 碧空藍

開運方位：正北方向

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