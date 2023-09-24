每日星座運勢／天蠍事業易得貴人助 遠離金錢遊戲

2023-09-24

牡羊座

短評：向他人表示愛心的好時候。

【整體運★★★★☆】

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。

【事業運★★★★☆】

快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。

【財富運★★★☆☆】

錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 脆梅青

開運方位：正南方向

金牛座

短評：拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。

【整體運★★★★☆】

與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友娛樂性質的的玩玩，賺點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。

【愛情運★★★☆☆】

愛情上易有讓你感動的小驚喜，對另一半的用心要以滿滿的愛意回饋才好喔！

【事業運★★★★★】

與家人在一起的時間增多，與家人聊學習、工作和生活，分享彼此的想法，收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

無法日進斗金，但可耐心期待水漲船高。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 艷棗紅

開運方位：東南方向

雙子座

短評：新事物帶來新氣象。

【整體運★★★★☆】

和你的伴侶找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人交換心得、轉變思考模式，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！

【愛情運★★★★☆】

已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。

【財富運★★★☆☆】

與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 香檳金

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。

【整體運★★★☆☆】

體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起不愉快，讓原本是輕鬆的約會變得緊張。

【事業運★★★☆☆】

閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。

【財富運★★★☆☆】

採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 鈦晶金

開運方位：正北方向

獅子座

短評：心情愉悅，好運降臨。

【整體運★★★★☆】

有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起出遊的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。

【愛情運★★★★☆】

已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好；單身者有異性主動示愛，注意把握！

【事業運★★★☆☆】

平穩中求進步，不要太過閒散也不必太過緊張，一切循序漸進即可。

【財富運★★★☆☆】

在大筆錢財上一擲千金，導致錢財流失較快。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

處女座

短評：心情平靜，享受平淡中的快樂。

【整體運★★★☆☆】

錢財方面支出不會太大，對美食愛好者來說，可以去經濟實惠又有特色的餐館嘗鮮。對找到真愛的情人們來說，激情降溫，但是敞開心扉地進行交流，一些隱私也能開誠布公，平淡中內心又有一絲甜蜜！

【愛情運★★★☆☆】

另一半有時需要一個人安靜地思考，此時你不必過多打擾，問得太多只會自尋煩惱。

【事業運★★★☆☆】

樂於助人，看到身邊的人有困難都願意伸出援手，人際關係不斷拓展。

【財富運★★★☆☆】

會有一些小財小利，積少成多。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 蕃茄紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：甩開精神包袱，好好休息的日子。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。

【愛情運★★☆☆☆】

在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！

【事業運★★★★☆】

表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。

【財富運★★★☆☆】

小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 夕陽橙

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：不利金錢交易，遠離金錢遊戲。

【整體運★★★☆☆】

舉手投足間散發出來的魅力能迷住不少欣賞你的異性，想要追求幸福，還應敢於靠近；在跟伴侶交往互動的過程中，不需要有太多的奇想和花招，坦誠相待更能打動對方。面對投資躍躍欲試，一旦嘗試又覺得辛苦。

【愛情運★★★★☆】

只是默默看著喜歡的人是不夠的，主動出擊才會有更甜蜜、溫馨的發展喔！

【事業運★★★☆☆】

做事順心如意，且容易得到貴人相助，朋友對你也都很不錯，讓你心情愉快。

【財富運★★☆☆☆】

為錢財煩愁不已，花起錢來的時候卻又不顧一切後果。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 鈦晶金

開運方位：正北方向

射手座

短評：事情基本上還是能如意。

【整體運★★★★☆】

田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心思，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與異性約會，讓你有了戀愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜當中。

【事業運★★★☆☆】

面對挫折時態度較為成熟，但還是會為了面子問題而鑽牛角尖。

【財富運★★★★☆】

主動與客戶聯繫，財運不請自來。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 水鑽藍

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：很容易便得到滿足。

【整體運★★★☆☆】

情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

【愛情運★★★☆☆】

單身的人備感寂寞，迫切想找個人來陪伴。上網聊聊天吧，別因心急而選到爛桃花。

【事業運★★★☆☆】

諸事順心，即使遇到麻煩事也有朋友相助，讓你心情愉快，想想如何表示你的謝意吧！

【財富運★★★☆☆】

少出門、少社交，減少開支是重點。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 桐花白

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：知足常樂、感恩常樂。

【整體運★★★☆☆】

給他送個小禮物，讓對方趁早明白你的心意，會有意想不到的回應；起始的投資讓你嘗到些許甜頭，但不要輕易加大投資額度，今天還略欠些火候；一起去運動吧，是減壓放鬆的好機會，強健的體魄會成為工作中決勝的籌碼哦。

【愛情運★★☆☆☆】

熱戀中的人有想結婚的念頭，這可能是你單方面的想法，還得多與戀人商討才好喔！

【事業運★★☆☆☆】

有杞人憂天的傾向，想得太多易讓你陷入矛盾，適合安排短程旅行，放鬆身心。

【財富運★★★☆☆】

有財近在眼前，但貪念會帶來麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 玉髓紅

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：精力較充沛，信心十足。

【整體運★★★☆☆】

學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物慾得不到滿足，賺錢慾望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教請教長輩，會得到不錯的建議。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，不妨發揮積極爭取的勇氣，去尋訪真心誠意的伴侶，感情發展會很順利喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係運不錯，和朋友將會有良好的互動，和同事之間談心將會給你帶來很多新想法喔！

【財富運★★★☆☆】

少去可刷卡的商場購物，這樣對你的購物慾望就會有些限制。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 檸檬綠

開運方位：正南方向

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