每日星座運勢／獅子多聽前輩的意見 避免選擇失誤

2023-09-23

牡羊座

短評：心情愉快，對金錢的敏銳度高。

【整體運★★★☆☆】

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。

【愛情運★★★☆☆】

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者應投身於事業，感情以後再談。

【事業運★★☆☆☆】

火氣有點大，容易為一點小事而與他人發生爭執。消消氣，別破壞了自己的好心情。

【財富運★★★★☆】

會有令人羨慕的中獎機運唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 咖啡棕

開運方位：西南方向

金牛座

短評：財運佳，勿錯過。

【整體運★★★★☆】

耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性助力強；戀愛中的人可感受到浪漫與甜蜜；已婚者宜多陪陪另一半。

【事業運★★★☆☆】

感慨萬千的一天，想一個人清靜一下，卻不得不參與到家庭成員的活動中。

【財富運★★★★★】

業務洽商者易得財，只要積極向外拓展，多與人群接觸，就有機會把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 珊瑚橙

開運方位：正西方向

雙子座

短評：用心裝扮，讓你生活充滿色彩。

【整體運★★★☆☆】

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點一下生活的色彩；與他約會時對方整場下來都沒什麼話說，只是一昧的聽你說或者隨聲附和，這時可要警惕，他其實對你沒什麼感覺哦；業務人員今天的收穫比較不錯，聯繫的客戶對你的合作項目興趣濃厚。

【愛情運★★☆☆☆】

很容易感動，有異性稍微對你好就會覺得很溫暖，會有被愛的感覺。

【事業運★★★★☆】

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，要注意把握，會有樂觀的進帳哦！

【財富運★★☆☆☆】

貪心、野心大者易使財運暴起暴落。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 咖啡棕

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。

【整體運★★★☆☆】

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

【愛情運★★☆☆☆】

熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。

【事業運★★★☆☆】

有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。

【財富運★★★★☆】

有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 萊姆黃

開運方位：東北方向

獅子座

短評：愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

【整體運★★★☆☆】

周旋於兩個異性之間的你在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花盛開，會有許多異性主動接近你，想戀愛的話就找機會與異性互動吧。

【事業運★★★☆☆】

將面臨許多選擇，別太急躁，多聽前輩的意見可避免選擇失誤。

【財富運★★★☆☆】

用錢的地方多，要注意適當的控制。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 寶石藍

開運方位：西北方向

處女座

短評：做事缺少計劃性，收效甚微。

【整體運★★★☆☆】

感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望戀愛，正好會有意中人出現，但需要多花一些時間觀察，以免遇人不淑喔！

【事業運★★★☆☆】

事情會如你所想的走入佳境，對於自己的決策要敢於肯定，盡全力去做就能有收穫。

【財富運★★★☆☆】

開支較大，不重視小財，結果滴水成河而有漏財危機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

天秤座

短評：與其試圖改變，還不如保持現狀。

【整體運★★★★☆】

今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。

【愛情運★★★★☆】

單身者如果還沒有心儀的對象，又很想談戀愛的話，不妨請親友幫忙介紹喔！

【事業運★★★★☆】

心情愉快，與人互動也非常有耐心。樂觀的心態加上配合度高，讓事情開展非常順利。

【財富運★★★☆☆】

自己對於理財方法可以娓娓道來，但真要做起來卻缺少勇氣和動力。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 蘋果綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：用壓力化為動力。

【整體運★★★★☆】

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精彩；少吃熱性食物，以免上火。

【愛情運★★★☆☆】

要懂得控制自己的感情，做到收放自如，要不然很容易被感情支配，讓你煩惱。

【事業運★★★★☆】

有機會參加各種重大的活動，接觸到許多新鮮的人和事，讓你收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有新的投資當然不能放過，在新領域中會讓你有新的發現。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 香檳金

開運方位：正南方向

射手座

短評：偶爾變動一下，能收到不同的效果。

【整體運★★★★☆】

今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易發現有許多異性讓你心動，應大膽表白，戀愛的機會才更大。

【事業運★★★★☆】

情緒不錯，很多事情都能如你所願，讓你感到順暢無比，多向親友傳達你的快樂心情。

【財富運★★★☆☆】

宜制訂周詳的財務開支計劃，做到用財時胸有成竹。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 咖啡棕

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：朋友也是一筆珍貴的財富。

【整體運★★★☆☆】

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。

【事業運★★★☆☆】

處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 可可棕

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：必要時需拿出些魄力。

【整體運★★★★☆】

今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。

【愛情運★★★★☆】

談情說愛的好日子，單身者有機會遇到有緣人，談話投機，經過心靈交流，感情不斷升溫！

【事業運★★★★☆】

收穫頗豐的一天，容易因親友推薦而結識上層人士，給你帶來良好的機會。

【財富運★★★☆☆】

自視過高只會讓你得不償失，循序漸進才是最好的取財之道。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 睡蓮紫

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：運勢平順，只是要留意理財。

【整體運★★★☆☆】

愛情運有所緩和，沒有大風大雨，感覺甜蜜。花錢略缺計劃性，有勒緊腰帶過生活的危險。參加學習班的人會受到不一樣的禮遇，學習熱情也隨之高漲，斬獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在遊玩中有機會遇見不錯的對象，讓你小鹿亂撞；戀人少黏在一起，以免發生口角。

【事業運★★★☆☆】

輕鬆愉快的一天，有機會與親朋好友外出郊遊，調整緊張的情緒，徹底放鬆心情。

【財富運★★☆☆☆】

情緒極好或極壞時，揮霍的毛病隨之而來。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 葡萄紫

開運方位：西南方向

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