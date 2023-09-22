每日星座運勢／天秤團體合作型之人 注意職場協調

2023-09-22

牡羊座

短評：事業上有困難最好求助他人。

【整體運★☆☆☆☆】

一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情薄，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日易被伴侶潑冷水，還在醞釀中的計劃別急著說出來。單身者桃花不強，示愛需謹慎。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，金錢上保守為宜，切忌大筆投資。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 鉑金灰

開運方位：正西方向

金牛座

短評：參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

【整體運★★★☆☆】

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

【愛情運★★★★☆】

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

【事業運★★★☆☆】

企圖心強烈，想要表現、證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

【財富運★★☆☆☆】

財務上容易出現小狀況，要用保守、理智的態度來處理，以降低風險與損失。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 萊姆黃

開運方位：西南方向

雙子座

短評：精神狀態不佳，多關心身體健康。

【整體運★★☆☆☆】

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人、已婚者的感情較平淡，偶爾還會有一些小矛盾；單身者戀愛機會不多。

【事業運★★★☆☆】

人多力量大，在工作中不宜孤軍奮戰，注意與他人的合作，團隊的力量往往是不可估量的！

【財富運★★☆☆☆】

財運不濟，而且賺錢上也不夠積極。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：安心顧好自己，不要東想西想。

【整體運★★★★☆】

不要以為西餐廳才是富有浪漫的地方，過一個中西合璧的情人節也許更有味道；得遇貴人助力，工作上倍感輕鬆；財運不佳，若有「去賺外快」的想法，還是趁早打住得好，不然得不償失的可是你哦！

【愛情運★★★★★】

今日即使在愛情中遇到困惑，也易有愛情貴人幫忙釋疑解惑，有利表白。

【事業運★★★★☆】

多接納他人的忠告，不要固執己見，尤其是專業機構調查、分析出的數據訊息，更要予以重視。

【財富運★★☆☆☆】

別把錢抓得太緊，花些錢讓自己高興、高興吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 琥珀橙

開運方位：東南方向

獅子座

短評：要在團隊中找到自己的位置。

【整體運★★★☆☆】

上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，不妨多製造浪漫氣氛；單身者約會較多，但想戀愛還需要耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

不宜急著向前衝，把規劃做好，再著手實行才會更有勝算。

【財富運★★★★☆】

對於自己熟悉的領域，可以短線進出，創造利上滾利的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 乳酪白

開運方位：正南方向

處女座

短評：喜歡比較，斤斤計較。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開告訴他 你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；投資方面進展不明顯，需耐心等待。

【愛情運★☆☆☆☆】

千萬別腳踏兩條船，不僅容易翻船落水，還容易惹來感情麻煩事。

【事業運★★☆☆☆】

事業運低迷，工作忙碌但不討好，別什麼事情都獨攬責任。

【財富運★★★☆☆】

做事不專心又投機取巧，那無疑是使不穩定的財運雪上加霜。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 薰衣草紫

開運方位：東南方向

天秤座

短評：難得的知遇之恩。

【整體運★★★★★】

有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。

【愛情運★★★★☆】

單身者想談戀愛的慾望強烈，不妨請親友從中撮合。有伴侶者易感受到對方的體貼與關心。

【事業運★★★★★】

事業運強旺，工作領域利於單打獨鬥型者，若是團體合作型之人，要注意職場的協調性。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族，不宜貪心！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 芒果黃

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：故地重遊有助於愛情運勢的增長。

【整體運★★★☆☆】

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

【愛情運★★★★☆】

單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。

【事業運★★★★☆】

心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！

【財富運★★★☆☆】

有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：心情愉快，內心充滿希望。

【整體運★★★★☆】

很多工作必須在今天完成，幸好你的心態平和，能冷靜處理，反倒讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，然而，在職場上容易得到異性的助力喔！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，生意人主動向外擴展，可望找到不錯的合作夥伴，並有機會得到贊助。

【財富運★★★☆☆】

投資切忌急於求回報，容易遭遇金錢陷阱，理性評估方能降低風險。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 薰衣草紫

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：別人的路讓別人去走吧。

【整體運★★☆☆☆】

多管閒事，反而會因他人的事引起你們之間發生爭吵，別去做吃力不討好的事情；財運平平，一切只需靜觀其變。事情不多，是非多，工作之餘還是不要湊熱鬧在那裡東家長西家短的。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你也要注意自己的態度喔！

【事業運★★★☆☆】

工作很有計劃，只是在細節上想得較多，很容易影響進度。

【財富運★★★☆☆】

財運受到阻礙，能提升財運的貴人多偏向女性！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 羽絨白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：找出有利的方向，會有不錯的助運效果。

【整體運★★★☆☆】

感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有自己的想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，主動性強。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者聚少離多，相聚時會有小別勝新婚的驚喜；單身者在熱鬧場所易有艷遇！

【事業運★★★★☆】

貴人運強，不管是工作還是生活都能得到貴人的幫助，好好把握機緣！

【財富運★★☆☆☆】

容易接收到大量的投資資訊，但是，整合、行動力不足，容易錯過大行情。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 香吉士黃

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：直覺敏感，投資上表現出色的一天。

【整體運★★★★☆】

財運特別旺，如果潛心研究理財，能夠挖到升值潛力巨大的產品，有機會帶來豐厚的利潤空間。事業運平穩，完成工作上的日常事務後，空閒的時間可以把資料進行整理分類，便於以後進行查閱和使用。

【愛情運★★★★☆】

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

【事業運★★★☆☆】

事業普通，要注意自己的莽撞行為，是否會造成同事的困擾喔！

【財富運★★★★★】

今天你對理財投資頗有見解，適合與人合作，可創造財富。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 淺海藍

開運方位：東南方向

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