每日星座運勢／雙子順勢而為謀發展 長遠規劃投資

2023-09-21

牡羊座

短評：容易與人產生口角，少說話為妙。

【整體運★★☆☆☆】

戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。

【愛情運★★☆☆☆】

運勢略顯沉悶，對於愛情，今日你心中易產生不安情緒，會壓抑感情的萌發。

【事業運★★☆☆☆】

比較敏感，對小小的失誤都會耿耿於懷。多與人互動可讓你釋懷。

【財富運★★★☆☆】

花費應量入為出，以備不時之需。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 乳酪白

開運方位：西北方向

金牛座

短評：好運不斷，做事特別得心應手。

【整體運★★★★★】

千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花哦！工作熱情高漲，朋友、同事對你抱持較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，不要太貪心，不然有得不償失的危險。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

【事業運★★★★☆】

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛；可是，做事情要用對方法，才會達到良好的功效！

【財富運★★★★☆】

易有豐厚的錢財入帳。手氣不錯，可以小賭一把，買樂透、彩券，抽獎等，中獎機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 蘋果綠

開運方位：正北方向

雙子座

短評：順勢而為，謀求發展。

【整體運★★★★☆】

今天適合對自我形象做個鮮亮的改變，可以提高旁人對你的關注，優秀異性主動接近你的機率必會高很多；財運亨通，投資時能得到貴人的指點，幫助你找到投資的方向；工作、學習上生機勃勃，全心全意的投入可讓你向奮鬥目標邁進一大步。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很不錯。單身者在赴約時，除了帶上禮物外，也別忘了展現你的真誠與微笑。

【事業運★★★★☆】

追求成功的慾望強烈，再小的機會也能好好把握，宜適時表現一番。

【財富運★★★☆☆】

分散投資容易散財，適合做長遠規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 秋葵綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：易遇到心思細膩的對象。

【整體運★★★☆☆】

單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人，感情進展平順，適時製造一些驚喜，有利感情迅速升溫。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁、不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

【財富運★★★★☆】

心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 芒果黃

開運方位：正南方向

獅子座

短評：大膽地嘗試會得到可喜的回報。

【整體運★★☆☆☆】

新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。

【愛情運★★☆☆☆】

戀情難以明朗化，面對不喜歡的人要明確表明態度，曖昧不明對雙方都不是一件好事唷！

【事業運★★☆☆☆】

容易為了小事動氣，情緒波動大，易在不知不覺中得罪人；能及時調整情緒者麻煩指數就能降低。

【財富運★★★☆☆】

想要省錢則要少出門、少玩樂，洩財點在於出門旅遊、吃喝玩樂間。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 辣椒紅

開運方位：西北方向

處女座

短評：投資存在風險，應謹慎。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者坐等時機的心態，易讓心儀對象好不容易留下的好印象一掃而光，應勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由更充分些再作提議。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日尋覓愛情易遇到頗多關卡；有伴侶者感情發展充滿變數。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不好，像洩氣皮球般，不太推得動，持續力不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

【財富運★★☆☆☆】

不利與人有金錢往來，否則多口舌是非。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 夕陽橙

開運方位：西南方向

天秤座

短評：真心傳遞愛意。

【整體運★★★☆☆】

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。

【事業運★★★☆☆】

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

【財富運★★★★☆】

人際關係運用得當，可化為財源。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 鉑金灰

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：平靜的一天，知足則易感到愜意。

【整體運★★★★☆】

距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少；不過，可別玩過頭哦！

【愛情運★★★★☆】

適合戀愛的日子，只要三言兩語就能激起兩人愛的火花。此外，你渴望近距離的接觸，讓兩人關係快速進展，但在相處過程中也要保持耐心才行。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，若能秉持快樂的心情來工作，趁著休息時間與同事多互動，會讓你倍感開心。

【財富運★★★☆☆】

今日有損財跡象，購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 琉璃銀

開運方位：正南方向

射手座

短評：普通的一天，工作順意讓你心情順暢。

【整體運★★★☆☆】

你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易化解，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。

【愛情運★★☆☆☆】

感情生活顯得有些沉悶，與伴侶互動時試著多表現感性的一面，可讓感情升溫。

【事業運★★★★☆】

創意十足，進行策劃工作能夠有很好發揮。懷著一顆學習的心去接受並嘗試新事物，會有實質性收獲。

【財富運★★★☆☆】

交友需慎重，誤交損友小心一借不還喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 苔蘚綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：人緣優，易得助力。

【整體運★★★★☆】

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋、耍脾氣。運勢對求職者特別有利，應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

【愛情運★★☆☆☆】

過度的堅持己見容易破壞雙方的和諧關係，遇到爭執時，不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。

【事業運★★★★☆】

開發突破的力量很強，特別有利於技術、業務開發，易有實質性的收穫。

【財富運★★★☆☆】

今日宜節儉，把錢用到刀口上。大手大腳易面臨財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 珠貝白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：善於發現生活中的亮點。

【整體運★★★☆☆】

憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用能招財進寶。對愛情充滿期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。

【愛情運★★★☆☆】

戀人、夫妻整天黏在一起，感情衝突較多；採取若即若離的相處方式，可化解不合。

【事業運★★☆☆☆】

遇事三思而後行，不能被表面現象所迷惑！多向年長人士請教，他們的經驗能助你突破職場混沌不明的狀況，更易於打開新局面。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可以買兩注彩券試試手氣！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 竹葉青

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：心情不是很穩定，容易放縱自己。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易感受到另一半的善變與衝動，你可別隨著對方的情緒起舞，多理解對方。

【事業運★★☆☆☆】

喜歡替人打抱不平，還易因此跟上司過不去，讓你的工作受阻。

【財富運★★☆☆☆】

因小失大的情況頻頻。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 古銅青

開運方位：東北方向

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