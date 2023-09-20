每日星座運勢／牡羊應做好預算分配 別貪圖小便宜

2023-09-20

牡羊座

短評：異性緣佳，充滿激情的一天。

【整體運★★★★☆】

熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，可多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算分配，以免透支。

【愛情運★★★★☆】

已婚者容易感受到另一半的關愛，工作的疲累可經由伴侶的擁抱得到抒解與慰藉。

【事業運★★★☆☆】

一分耕耘一分收穫，別想不勞而獲。老老實實把份內事做好，別分心。

【財富運★★★☆☆】

購物時，別貪圖小便宜！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 檸檬綠

開運方位：東北方向

金牛座

短評：運勢走低的一天，做事需謹慎小心。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的愛情指數偏低，單身者即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。財運還算平穩，雖然進財的機會不多，但偏財運較佳。工作上困難較多，但與友人聊天會有靈感突現，注意把握。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易因忙碌而忽略對另一半的關心；單身者有機會與職場中的異性擦出愛情火花。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不安穩，當面臨困境失去正常思維能力時，便會任性的不計後果，魯莽行事。

【財富運★★★☆☆】

花些錢購買自己喜歡的東西會很有滿足感。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 葡萄紫

開運方位：正西方向

雙子座

短評：不斷努力就會有好的成就。

【整體運★★★☆☆】

在投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

【愛情運★★★☆☆】

對未來感到迷茫時，不妨問問另一半，對方的意見會讓你得到全新的見解。

【事業運★★★★★】

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。

【財富運★☆☆☆☆】

虛榮心較重，過於追求名牌，易大手筆支出，把錢財敗光。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 大理石灰

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：心境平和。

【整體運★★★★★】

內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資也會有不錯的收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天、喝茶。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利地推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提的意見多能得到長官的採納喔！

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，且經積極開發後，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 秋葵綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：享受平靜日子帶來的快樂。

【整體運★★★★☆】

熱戀雖已成過往，但彼此的依賴越顯得強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過人的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。有趣的娛樂節目，是讓身心放鬆的好方法。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷呢！

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，適合將人脈資源重新整合，以助日後的事業發展。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可以小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 玉髓紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：關心家人，才能更了解彼此的想法。

【整體運★★★★☆】

另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。

【愛情運★★☆☆☆】

今天你的熱情能很快被點燃，伴侶間多多親密互動，雙方都易體會到久違的激情與感動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼特殊的變化，把分內事做完就可以了。

【財富運★★★★★】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族，可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者，有機會接到訂單；對一般的上班者來說，力量反而不大。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 水晶紫

開運方位：正南方向

天秤座

短評：今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

【整體運★★☆☆☆】

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者對愛執著，今天特別固執，即使是不被看好的感情仍要堅持，顯得盲目。

【事業運★★★☆☆】

缺乏耐性，工作一遇到困難，就煩躁不安，消極以對。

【財富運★★☆☆☆】

今日財運的變化加劇。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 桐花白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：應對事業人際交往。

【整體運★☆☆☆☆】

工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人容易看到對方的缺點，失去了開始時的新鮮感，你的熱情也會大為減退。

【事業運★☆☆☆☆】

好好學習、努力工作，別輕易承諾，或是假裝很努力，那都會讓你摔跟頭。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，別碰觸金錢遊戲。有破財之傾向，不宜購物，容易買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 脆梅青

開運方位：正東方向

射手座

短評：遇事別著急，辦法總比困難多。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規劃，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

【愛情運★★☆☆☆】

容易因為一些事引起你對往日戀情的懷念及追悔；單身者可約異性好友出來談談心。

【事業運★★★☆☆】

很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行，切勿因為貪圖個人玩樂而耽誤了工作。

【財富運★★☆☆☆】

少出入高級娛樂場所，若只顧著高興去尋求刺激的話，小心荷包一不留神就見底了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 薰衣草紫

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：相當普通的一天，諸事平和。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作方面容易遇到他人向你求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽出時間安靜的讀書做學問，收獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會因親友介紹而結識不錯的對象；戀愛中人要注意因錢財而產生糾紛。

【事業運★★★☆☆】

有機會扮演智多星的角色，你的主意會給同事很大的啟發，對他的工作幫助很大，而你以後也很有可能得到他的幫助哦！

【財富運★★★☆☆】

貪念越重，損失越是慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00pm 碧空藍

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

【整體運★★★☆☆】

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新規劃一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。

【愛情運★★★☆☆】

有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！

【事業運★★★★☆】

在減少衝動、三思而行方面再加把勁，更能贏得大家的青睞，得到助力。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定的一天。容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 冷泉藍

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：不要輕易接受他人的好意。

【整體運★★★☆☆】

今天可要避免衝動，小心自己因頭腦發脹而過早做出決定，反而錯過良緣。切忌一頭栽進炒得火熱的行業，倒是能從那些被你忽視的行業中覓得投資的潛力股。有機會得到上司的嘉獎，但令同事頗為眼紅。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題！

【事業運★★★★☆】

若有升職機會，除了工作表現外，身體語言所表現出來的精神狀態也會成為重要參考標準。因此，一定要注意儀態。

【財富運★★★☆☆】

今天有沒錢花的感覺，會為了沒錢而煩惱、不快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 象牙白

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

【超多人算】你和他為何沒進展？

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】