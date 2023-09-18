每日星座運勢／巨蟹朝形象好大企業 找工作易成功
2023-09-18
牡羊座
短評：機會靠自己創造。
【整體運★★☆☆☆】
工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。
【愛情運★★★☆☆】
比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！
【事業運★★☆☆☆】
運勢不佳，偏偏領導欲強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。
【財富運★★★☆☆】
賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：2:00-3:00pm 蕃茄紅
開運方位：正北方向
金牛座
短評：事事小心，安全第一。
【整體運★★★☆☆】
在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。
【愛情運★★★☆☆】
感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。
【事業運★★☆☆☆】
在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。
【財富運★★★★☆】
錢財流失較快，應有所節制。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00pm 睡蓮紫
開運方位：正南方向
雙子座
短評：應學會巧妙的解決問題。
【整體運★★★★☆】
其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能對你的投資有礙，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也遭到投訴哦！
【愛情運★★★☆☆】
愛情運普通，主動飄來的桃花數量有限，彼此能看得上眼、有交往意願的更不多。
【事業運★★★☆☆】
對現有工作缺乏興趣，會迫不及待地想換工作，但是，運勢不強，還應做好規劃。
【財富運★★★★☆】
直覺靈敏，想到就行動，易有財運。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：3:00-5:00pm 翡翠綠
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：應把壓力轉化為動力。
【整體運★★☆☆☆】
今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者容易猜疑另一半，小心出現冷戰；單身者有機會獲得異性主動邀約，別錯過良機。
【事業運★★★☆☆】
顯得比較嚴肅，而且個人主張比較強烈，給人不易親近的感覺。
【財富運★★☆☆☆】
對市場動態無法深入瞭解，容易失算唷！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-11:00pm 脆梅青
開運方位：正東方向
獅子座
短評：運勢平淡而蘊含轉機。
【整體運★★★☆☆】
有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。
【愛情運★★★★☆】
浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再三檢查一番。
【財富運★★★☆☆】
恐怕有付出與收穫不成正比的現象。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-11:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：正北方向
處女座
短評：財運低落，為錢苦惱的一天。
【整體運★★☆☆☆】
今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。
【愛情運★★☆☆☆】
思緒頗多，面對感情問題容易鑽牛角尖，或是臨場退縮，桃花靠近時易動搖。
【事業運★★☆☆☆】
情緒顯得很焦躁，做事、說話都缺乏耐心，容易把不愉快的情緒發洩到周圍的人身上，導致與他人引起爭端。
【財富運★☆☆☆☆】
財運一團混亂，有拿捏不清輕重緩急的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-1:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：東南方向
天秤座
短評：今天不宜行動，以靜制動為上策。
【整體運★☆☆☆☆】
今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法，想法、意見要獲得上司認同頗為費勁。
【愛情運★☆☆☆☆】
今日你處理疑難雜症的能力較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯、息事寧人比較要緊。
【事業運★★★☆☆】
工作方面運勢平穩，也有晉升的機會，不過，也容易招人眼紅，要注意處理好人際關係。
【財富運★☆☆☆☆】
金錢上不太如意，得失心重，不要輕易嘗試高風險的金錢活動。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-9:00am 珊瑚橙
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：情緒略有起伏。
【整體運★★★☆☆】
愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變得很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人的痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。
【愛情運★☆☆☆☆】
頻頻爭執不合的一天，盡可能保持距離以策安全。
【事業運★★★☆☆】
工作態度夠積極，但要避免孤軍奮戰。加強部門間的溝通交流，才能讓事情辦得更加順利。
【財富運★★★★☆】
正財、偏財運佳，會有樂觀進帳，但錢財進出頻繁，應提高敏銳度才能創造更多財富！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00am 深茄紫
開運方位：正南方向
射手座
短評：「陽光燦爛」的一天。
【整體運★★★★☆】
今天雖然不是重要的日子，還是可以為他精心準備一個禮物，看著他如陽光般燦爛的笑臉，你的心也會暖暖的。在公司多微笑，把歡樂和友善傳遞給同事，相信他們也會同樣地回報你，輕快的環境工作起來也十分有勁。有了投資訊息上的掌握，投資就能如虎添翼。
【愛情運★★★☆☆】
平淡的愛情運，多與人接觸互動可以提升戀愛運。
【事業運★★★★☆】
自己頗有想法，能獨立完成CASE，但與同仁的溝通稍嫌不足，易造成職場人際關係緊張，應多留意說話態度。
【財富運★★★★☆】
小有偏財運，可以買樂透試試手氣。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：11:00-12:00pm 燻鮭紅
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：有想找人傾訴的慾望。
【整體運★★★☆☆】
繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你會想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。
【愛情運★★★☆☆】
與伴侶約會，不妨多更換約會場所，不僅讓彼此都有新鮮感，還能促進感情發展。
【事業運★★★☆☆】
要注意、收斂一下衝動火爆的情緒，當大家都對你退避三舍時，需要好好反省，不然你可要「舉目無親」啦！
【財富運★★★☆☆】
「動中生財」，跑得越勤，賺得越多。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00am 芙蓉晶粉
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：保持空氣暢通，有利於減少流感的發生。
【整體運★★★★☆】
伴侶體貼入微的關懷將成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀；工作中急於求成反而會影響工作品質，增加重做的機率；健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通很重要。
【愛情運★★★★☆】
愛情運佳，戀愛中的人可望與戀人談論未來的生活，是結婚的好時機。
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的互動，以免因為溝通不良而引發後遺症。
【財富運★★★☆☆】
進財狀況不穩定，卻有散財的跡象；趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-8:00pm 朝霞紅
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：有好心情，就有好運氣。
【整體運★★★★★】
今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也難以掩飾住你心中的喜悅，不免會讓你做出幼稚的舉動好贏得對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，精密分析後即可大膽嘗試。
【愛情運★★★★★】
今日異性緣超旺呢！主動參加團體活動，多對外接觸，就能多創造一份機緣喔！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，在談吐上能夠表現出優異的一面，所以有事需要溝通時，不妨趁此良機好好協調一番！
【財富運★★★★☆】
鈔票收入口袋的時刻。有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，以免惹來瓜分者。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00pm 珍珠白
開運方位：西北方向
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