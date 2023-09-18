每日星座運勢／巨蟹朝形象好大企業 找工作易成功

2023-09-18

牡羊座

短評：機會靠自己創造。

【整體運★★☆☆☆】

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。

【愛情運★★★☆☆】

比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢不佳，偏偏領導欲強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。

【財富運★★★☆☆】

賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 蕃茄紅

開運方位：正北方向

金牛座

短評：事事小心，安全第一。

【整體運★★★☆☆】

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

【愛情運★★★☆☆】

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

【事業運★★☆☆☆】

在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。

【財富運★★★★☆】

錢財流失較快，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 睡蓮紫

開運方位：正南方向

雙子座

短評：應學會巧妙的解決問題。

【整體運★★★★☆】

其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能對你的投資有礙，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也遭到投訴哦！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，主動飄來的桃花數量有限，彼此能看得上眼、有交往意願的更不多。

【事業運★★★☆☆】

對現有工作缺乏興趣，會迫不及待地想換工作，但是，運勢不強，還應做好規劃。

【財富運★★★★☆】

直覺靈敏，想到就行動，易有財運。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 翡翠綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：應把壓力轉化為動力。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易猜疑另一半，小心出現冷戰；單身者有機會獲得異性主動邀約，別錯過良機。

【事業運★★★☆☆】

顯得比較嚴肅，而且個人主張比較強烈，給人不易親近的感覺。

【財富運★★☆☆☆】

對市場動態無法深入瞭解，容易失算唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 脆梅青

開運方位：正東方向

獅子座

短評：運勢平淡而蘊含轉機。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。

【愛情運★★★★☆】

浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再三檢查一番。

【財富運★★★☆☆】

恐怕有付出與收穫不成正比的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

處女座

短評：財運低落，為錢苦惱的一天。

【整體運★★☆☆☆】

今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。

【愛情運★★☆☆☆】

思緒頗多，面對感情問題容易鑽牛角尖，或是臨場退縮，桃花靠近時易動搖。

【事業運★★☆☆☆】

情緒顯得很焦躁，做事、說話都缺乏耐心，容易把不愉快的情緒發洩到周圍的人身上，導致與他人引起爭端。

【財富運★☆☆☆☆】

財運一團混亂，有拿捏不清輕重緩急的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

天秤座

短評：今天不宜行動，以靜制動為上策。

【整體運★☆☆☆☆】

今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法，想法、意見要獲得上司認同頗為費勁。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日你處理疑難雜症的能力較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯、息事寧人比較要緊。

【事業運★★★☆☆】

工作方面運勢平穩，也有晉升的機會，不過，也容易招人眼紅，要注意處理好人際關係。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢上不太如意，得失心重，不要輕易嘗試高風險的金錢活動。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 珊瑚橙

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：情緒略有起伏。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變得很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人的痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。

【愛情運★☆☆☆☆】

頻頻爭執不合的一天，盡可能保持距離以策安全。

【事業運★★★☆☆】

工作態度夠積極，但要避免孤軍奮戰。加強部門間的溝通交流，才能讓事情辦得更加順利。

【財富運★★★★☆】

正財、偏財運佳，會有樂觀進帳，但錢財進出頻繁，應提高敏銳度才能創造更多財富！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 深茄紫

開運方位：正南方向

射手座

短評：「陽光燦爛」的一天。

【整體運★★★★☆】

今天雖然不是重要的日子，還是可以為他精心準備一個禮物，看著他如陽光般燦爛的笑臉，你的心也會暖暖的。在公司多微笑，把歡樂和友善傳遞給同事，相信他們也會同樣地回報你，輕快的環境工作起來也十分有勁。有了投資訊息上的掌握，投資就能如虎添翼。

【愛情運★★★☆☆】

平淡的愛情運，多與人接觸互動可以提升戀愛運。

【事業運★★★★☆】

自己頗有想法，能獨立完成CASE，但與同仁的溝通稍嫌不足，易造成職場人際關係緊張，應多留意說話態度。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，可以買樂透試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 燻鮭紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：有想找人傾訴的慾望。

【整體運★★★☆☆】

繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你會想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶約會，不妨多更換約會場所，不僅讓彼此都有新鮮感，還能促進感情發展。

【事業運★★★☆☆】

要注意、收斂一下衝動火爆的情緒，當大家都對你退避三舍時，需要好好反省，不然你可要「舉目無親」啦！

【財富運★★★☆☆】

「動中生財」，跑得越勤，賺得越多。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：保持空氣暢通，有利於減少流感的發生。

【整體運★★★★☆】

伴侶體貼入微的關懷將成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀；工作中急於求成反而會影響工作品質，增加重做的機率；健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通很重要。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，戀愛中的人可望與戀人談論未來的生活，是結婚的好時機。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的互動，以免因為溝通不良而引發後遺症。

【財富運★★★☆☆】

進財狀況不穩定，卻有散財的跡象；趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 朝霞紅

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：有好心情，就有好運氣。

【整體運★★★★★】

今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也難以掩飾住你心中的喜悅，不免會讓你做出幼稚的舉動好贏得對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，精密分析後即可大膽嘗試。

【愛情運★★★★★】

今日異性緣超旺呢！主動參加團體活動，多對外接觸，就能多創造一份機緣喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在談吐上能夠表現出優異的一面，所以有事需要溝通時，不妨趁此良機好好協調一番！

【財富運★★★★☆】

鈔票收入口袋的時刻。有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，以免惹來瓜分者。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 珍珠白

開運方位：西北方向

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