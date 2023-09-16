每日星座運勢／雙子單身戀愛機會多 易得長輩照顧

2023-09-16

牡羊座

短評：狀態甚好，個人魅力得到淋漓盡致的發揮。

【整體運★★★★☆】

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個暗語，對方會和你熱情相擁。在投資項目的選擇上可學習「韓信點兵，多多益善」。求職運佳，求職者很容易成功，勇於表現是今日成功的關鍵，切不可畏首畏尾。

【愛情運★★★★☆】

有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握機會，獲得感情的機率高。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，有機會與老朋友、老同學偶遇，還易從對方口中獲得對工作有利的消息。

【財富運★★★☆☆】

謹慎理財、步步為營可降低財務紛爭的發生率！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 芥末黃

開運方位：東北方向

金牛座

短評：有利獻出愛心，多幫助身邊的人。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因別人的流言阻礙你前進的步伐；單身者今天會感到格外空虛，不能因此而放縱自己哦！財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，富足的時候可以獻愛心給需要幫助的人。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易遇到讓你傾心的對象，倘若能好好珍惜，不難圓一段美好姻緣。

【事業運★★☆☆☆】

感受力強，對他人說的話較敏感，易傷感，對有些人、有些話不必太在意，以免操心煩神。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有機會從異性朋友口中獲得商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 珍珠白

開運方位：東南方向

雙子座

短評：今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。

【整體運★★★★★】

感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。

【愛情運★★★★☆】

桃花紛飛，已婚者在外容易受到異性誘惑，應加強自控能力；單身者戀愛機會多。

【事業運★★★★★】

運勢旺盛，嘴甜心善，易得長輩照顧，有什麼要求都可以提出來，易獲得滿足。

【財富運★★★★☆】

財運頗優，但花錢海派，錢財進出快速，得來的錢財大多都花在吃喝玩樂上。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 香檳金

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：用開放的胸襟接受朋友的建議，客觀理性看待事物。

【整體運★★★★☆】

對一些人、事、物的判斷似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的訊息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。

【愛情運★★★★☆】

遇見好對象時，別讓理性走在感性前頭，大膽地讓對方認識你吧！

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，即使有很多事情需要處理，你也能輕鬆應付，處理得井井有條。

【財富運★★★★☆】

進財順暢，業務開發者多聯繫老客戶，容易進財；頗有偏財運，中樂透機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 珠貝白

開運方位：東南方向

獅子座

短評：運勢明朗，收穫頗多。

【整體運★★★★★】

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★★】

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

【事業運★★★★☆】

外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 艷棗紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。

【整體運★★★☆☆】

單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見！女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既簡單又省錢。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！

【事業運★★★☆☆】

要處理的事情很多，應耐住性子。與人溝通交流時，要特別注意控制好自己的情緒。

【財富運★★★☆☆】

手頭較為寬鬆，餘錢可以存到銀行。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 雪花銀

開運方位：東南方向

天秤座

短評：留意身心健康是關鍵。

【整體運★★★☆☆】

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

【愛情運★★☆☆☆】

情人有時候會表現得漫不經心，但千萬別因此而跟情人發生爭執，小心小摩擦被激化喔！

【事業運★★★☆☆】

精神不太集中，容易受到外界事物的影響，時刻提醒自己，不要分心才好。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，財運雖然有些不穩定，然今日有利於尋找新的財路，改變賺錢的方式！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 蘭花紫

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：運勢一般，切忌暴飲暴食。

【整體運★★★☆☆】

今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。

【愛情運★★★☆☆】

渴望得到異性朋友的關懷，對關心你的異性很有好感。不過，別把這種情感與愛情混淆喔！

【事業運★★★☆☆】

在室內坐得太久，偶爾也要起身活動活動，看看窗外的景色，更有利於處理事務。

【財富運★★★★☆】

在投資上會得到初步回報，如果把眼光放遠，把網撒大一些，能進財更多。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 蘭花紫

開運方位：東北方向

射手座

短評：運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

【整體運★★★☆☆】

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！

【事業運★★★☆☆】

較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。

【財富運★★★☆☆】

金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的累積。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 夕陽橙

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：平安是福，開車外出注意安全。

【整體運★★★☆☆】

與情人在一起開車時更要注意集中精神，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交待要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易遇到自己的夢中情人，但有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太好，處事別太莽撞，小心白忙一場；與人交往應謹言慎行。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，急功近利之心不可有。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 苔蘚綠

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：有點懶散的一天，各方面運勢差強人意。

【整體運★★★☆☆】

情緒欠佳，因此思緒也跟著遲鈍起來，一副懶洋洋的樣子，喜歡一個人獨處。對平時熟悉的事情最好也要思前想後，按部就班則難以應對突發狀況。多與家人相處，會讓你感受到親情的溫暖，排解心中的鬱悶情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛的慾望強烈，即使是很普通的一次約會也能讓你找到樂趣與刺激。

【事業運★★☆☆☆】

自我意識強烈，顯得固執，容易感受到周圍人的冷眼，虛心一些才能扭轉局勢。

【財富運★★★☆☆】

經濟上有各種細小瑣碎的支出，帳單上記的密密麻麻。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 碧空藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：運勢旺盛，及時把握別錯過。

【整體運★★★★☆】

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

【事業運★★★☆☆】

多與人交往，交流想法，彼此了解，彼此互動，這樣對你會很有利。

【財富運★★★★☆】

經濟壓力減小，賺錢管道多。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 鈦晶金

開運方位：西南方向

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