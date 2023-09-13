每日星座運勢／水瓶注意謙虛勿躁進 以免落人口實

2023-09-13

牡羊座

短評：比起新買的物品，舊東西反而更好用。

【整體運★★★☆☆】

今天有些頭腦昏沉，無論另一半提出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。面對工作肯吃苦，收穫不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

勇於表現者，可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，萬一操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 和闐玉白

開運方位：正北方向

金牛座

短評：對待身邊的人應真心。

【整體運★★☆☆☆】

戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好考量之後再給出答覆；今天進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能命中目標；學生族今天晚上9點到11點這段時間的記憶力較強，可進行英語等文科類的學習。

【愛情運★★★☆☆】

與其讓時間消磨夫妻感情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

【事業運★★★☆☆】

冒險心理很重，對剌激性強、有挑戰性的事物特別感興趣，適合嘗試一些新的項目。

【財富運★★☆☆☆】

財神隱遁，求取正財不易之運。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 深海藍

開運方位：西北方向

雙子座

短評：思維敏捷，可以嘗試新的工作方法。

【整體運★★★★☆】

工作任務較重，繁瑣的程序有礙工作進展，多動腦筋化繁為簡，不但能夠提高效率，還能讓上司賞識你。財運頗佳，有機會收到朋友送來的禮物，欣然接受可令對方笑逐顏開，倘若拒絕，會鬧得雙方都不愉快。

【愛情運★★★☆☆】

有機會享受到充分的信任與支持的力量，可以藉機擺脫往日一直糾纏不休的感情問題。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，活動力十足，有領導統御的機會，可是在態度上要婉轉一點，免得同事受不了！

【財富運★★★★☆】

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域的工作者；勞心勞力一點，對金錢進帳有幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 水晶紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：追求效率，不畏挑戰。

【整體運★★★☆☆】

今天你有全力以赴的幹勁，非常主動積極，身邊的人都難以趕上你的腳步。不過，雖有衝勁，卻缺乏思考，效果不佳。進財管道多，埋頭苦幹難以把握商機，多與他人互動方可抓住財源。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人感情穩定，可談婚論嫁；單身者有機會與舊情人相遇，再次擦撞出愛情火花。

【事業運★★★☆☆】

重點應放在注意控制好自己的情緒，以及與人交往時的語氣語調。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，購物易有好運。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：不習慣不代表無助益。

【整體運★☆☆☆☆】

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方看到你濃濃的愛哦！財運低潮期，還是在家看看報紙吧！學生族一刻也不敢放鬆，生怕跟不上進度。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間的感情較冷淡，多安排時間交流，探討雙方關注的話題以增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

業務繁忙，有逃避心理，想把燙手山芋推給別人，小心偷懶推諉不成反被人坑。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不順，滿腦子想著錢，可是錢偏偏在今日與你無緣，切勿做白日夢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 湖水綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：運勢欠佳，注意身邊的突發狀況。

【整體運★★☆☆☆】

感情趨於平淡，相處多年的戀人並沒有結婚的打算，仍將對方定為觀察對象，要求別太高。太專注於賺錢，讓自己的身體有點吃不消，多注意一下自己的飲食習慣。工作能力會有較大提升，頗受好評。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運平順，不妨多找些雙方都感興趣的話題與對方交流，感情會快速升溫哦！

【事業運★★☆☆☆】

很多事情都需要獨自處理，容易產生失落感。若因礙於面子而不願求人，只會苦了自己。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，求財不易。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 象牙白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：頗有春風得意的感覺，但不可太過張揚。

【整體運★★★★☆】

所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但謙虛謹慎才能更長久。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向可起決定性的作用。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶，感情增強。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析之類的工作，多半會達到不錯的效果。

【財富運★★★★☆】

能運籌帷幄，合理利用所有的資金，讓每一分錢都能發揮最大的效益。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 遠洋藍

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：機會要靠自己爭取。

【整體運★★☆☆☆】

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。

【愛情運★★★★☆】

已婚者適合與另一半安排約會，尋找浪漫的感覺；戀愛中的人感情甜蜜。

【事業運★★☆☆☆】

缺乏貴人運，遇到困難時，需要考驗你獨自處理事務的能力。

【財富運★★☆☆☆】

金錢是非特別多，辛苦賺來的錢往往需要支付許多的開銷，不然就是花了冤枉錢！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 嫩芽綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：有好的想法，也要注意自己的表達方式。

【整體運★★★★☆】

另一半對你似乎有雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己，才不會引起爭執。偏財運良好，財運多半在外，賴在家裡只會讓機遇白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。

【愛情運★★★☆☆】

減少閒聊的時間，給對方一點清靜的空間，不要過度干預對方，免得對方會深感不耐煩！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便偶有小難題出現，也不會困擾到你！

【財富運★★★★☆】

有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度高，有利於小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 淺海藍

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：易沉浸在回憶中。

【整體運★★★☆☆】

感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，種種思緒縈繞心頭。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小額的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。

【愛情運★★★★☆】

有許多機會與異性朋友談天說地；單身朋友有機會戀愛，有伴侶的人要小心另一半吃醋唷！

【事業運★★★☆☆】

工作過程易遇到突如其來的困難，但你的人際關係和諧，有機會得到同事的援助，能夠化險為夷。

【財富運★★☆☆☆】

選擇理財工具或投資標的時，宜多聽取理財權威或專業人士的意見，學習經驗。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 古銅青

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：心情美麗，萬物可愛。

【整體運★★★★★】

公司會將重大任務交給你，你能夠手到擒來，上級必會對你刮目相看。戀愛運持續走高，搭配最流行的服飾，主動邀約，成功機率高。好事當然需要與人分享，邀請朋友晚上在家開個派對來慶祝吧！

【愛情運★★★★☆】

被愛情滋養的日子，單身者有機會結識有緣人；有伴侶者溝通順暢，易有默契。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，推動運作上得心應手；應注意謙虛，不宜躁進，以免落人口實。

【財富運★★★★☆】

想賺錢，就需要費點口才，而花錢卻能換得快樂。不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 遠洋藍

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。

【整體運★★★☆☆】

你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身又傷神。

【事業運★★★☆☆】

平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。

【財富運★★☆☆☆】

財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 玉米黃

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

udn討論區