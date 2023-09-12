每日星座運勢／天秤急於表現出風頭 容易適得其反

2023-09-12

牡羊座

短評：受他人影響，愛情顯得較被動。

【整體運★★★☆☆】

有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。

【愛情運★★☆☆☆】

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。

【事業運★★★☆☆】

易受到情緒的影響，工作費時費勁，但收效甚微。覺得不順時，不妨和長輩或貼心人聊聊。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合請客，與朋友歡聚，好好慶祝一番！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 香檳金

開運方位：正北方向

金牛座

短評：維護好既有的客戶關係很重要。

【整體運★★★★☆】

今天有機會遇見他，記得控制一下自己的情緒，免得因激動破壞了自己在他心中的形象哦；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

【事業運★★★★☆】

以往的努力可望在今天顯出成效，事業地位得到提升。

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯的一天，財務評估精準，能夠憑著自己的努力有不錯的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 遠洋藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：從多重角度看待問題，以免鑽入死胡同。

【整體運★★★☆☆】

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶時，不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

【愛情運★★★★☆】

用心感受伴侶的愛意，讓你體會到對方的辛苦，也更願意為對方做些事，以表示感激。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事，也要注意禍從口出。

【財富運★★★☆☆】

多與人群接觸，自然能夠吸收資訊。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 葡萄紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：感情困惑重重。

【整體運★★☆☆☆】

對方若即若離的表現，讓你有些無所適從，感情也需要有策略，調整追求的方式就會有所收獲。投資有點分不清方向感，今天的直覺不樂觀，匆忙做出決策會帶來損失哦！打打羽毛球當成休閒解壓，鍛鍊身體的同時又放鬆身心。

【愛情運★★☆☆☆】

容易把工作、感情混淆，應有所取捨才好，做出合理安排，別賠了夫人又折兵喔！

【事業運★★★☆☆】

很想把所有的事情拋到腦後，但一些繁雜瑣事不得不處理，得加強耐心才好。

【財富運★★☆☆☆】

勿留連風月場所，記住「色」字頭上一把刀，否則遇上仙人跳就不妙囉！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 鈦晶金

開運方位：西南方向

獅子座

短評：人際關係融洽，有機會結識新朋友。

【整體運★★★★☆】

今天心情愉快，親和力突顯，適合拓展人脈。約三五好友相聚，既能增進感情，又能經朋友介紹而結識新朋友，何樂而不為呢？求職者得到親友的幫助，有機會謀得一份不錯的工作。

【愛情運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會很多，若想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

【事業運★★★★☆】

工作幹勁十足，希望獲得同事、上司認可的慾望強烈，因此會盡力表現你積極的工作態度，能挑不敢想、不敢做的事情來做，令人刮目相看。

【財富運★★★☆☆】

工作上有經手錢財的機會，然而多是過路財神，不是自己的錢啦！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 淺海藍

開運方位：正西方向

處女座

短評：珍惜眼前的機遇。

【整體運★★★☆☆】

愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異，極易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教，可望輕鬆自如地克服困難。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較普通，單身者想戀愛應注重形象，出門前好好打扮，佩戴精緻小飾物，可提升愛情運。

【事業運★★★★☆】

在工作上會遇到一些小困難，但多因貴人相助而得以圓滿解決。

【財富運★★★☆☆】

外出時身上少帶現金，以免控制不住花錢的慾望。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 夕陽橙

開運方位：西南方向

天秤座

短評：急於表現、愛出風頭易適得其反。

【整體運★★★☆☆】

逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。

【愛情運★★★☆☆】

在感情生活中不宜充當主導的角色，多遷就伴侶可讓你獲得更多的關愛！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏不定，有不滿現狀的傾向。不過，想要改變，還得把目前的事務處理妥當。

【財富運★★☆☆☆】

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 香吉士黃

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

【整體運★★★★★】

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，馬上就能征服對方的心。會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，就算玩點小牌，都能讓你獲得不少的收入呢！

【愛情運★★★★☆】

多用智慧來博取對方的歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！

【事業運★★★★☆】

今日事業還不錯，可是依然必須努力的付出！辛苦的耕耘，很容易得到長官的賞識！

【財富運★★★★☆】

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下，可以有實質收穫。正財方面則需要積極開發，對於商務、業務工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 蕃茄紅

開運方位：西北方向

射手座

短評：停止你的抱怨。

【整體運★☆☆☆☆】

工作遇到問題時你會比較愛發牢騷，抱怨不會讓你解決問題，積極面對才是解決的關鍵；與兄弟姐妹相處時千萬別發生口角，以免破壞感情；投資理財上順其自然，愛理不理，小心因此而漏財。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，要謹防朋友給你出的愛情餿主意，易給你造成感情困擾。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感覺疲倦，因而做事情出現三分鐘熱度的情況。

【財富運★☆☆☆☆】

雖然節儉，但該送禮、請客來攀關係時也不會手軟。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 萊姆黃

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：多愁善感的一天。

【整體運★★☆☆☆】

容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人，彼此保持一點距離比較好，黏的太緊會讓對方不耐煩唷！

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較暴躁，工作上稍感不順，便容易與周圍的同事起衝突，傷了同事間的和氣。

【財富運★★★☆☆】

不利投機，心態上易患得患失，即使贏得小利也會傷神不安。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 白鋼銀

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：開朗坦率，今天情緒較高昂。

【整體運★★★★☆】

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的裨益讓人羨慕不已。工作上今天的外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論結婚事宜，會有不錯的結果。

【事業運★★★★☆】

心情開朗，工作積極。雖然工作已經排好排滿了，可是並沒有影響到你的情緒，反而增強了征服一切的勇氣與能量。

【財富運★★★★☆】

有賺外快的機會，宜多加把握！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 香檳金

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：自卑感其實來源於自我的放任。

【整體運★★☆☆☆】

與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收獲只能差強人意；今天會疏於錢財的管理，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，應相互尊重！

【事業運★★★☆☆】

諸事平順的一天，工作中的好情緒多半來源於與家人的互動。

【財富運★★☆☆☆】

最怕與人有債務糾紛，倘若惹上高利貸或凶神惡煞，麻煩就大條囉。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 蕃茄紅

開運方位：正西方向

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