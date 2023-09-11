每日星座運勢／金牛收集方案做整理 隨時派上用場

2023-09-11

牡羊座

短評：學會尋找生活中的側重點。

【整體運★★☆☆☆】

愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運方面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬的青年在求職時難有收獲，不妨利用今天準備下一次的面試資料。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間容易發生不必要的誤會與摩擦，應加強溝通以免誤會的加深。

【事業運★★☆☆☆】

推諉心理比較嚴重，凡事遇到挫折或變故，喜歡把責任歸咎到其他人或事物身上，而不知從自己身上找失敗的原因。

【財富運★★★☆☆】

消費慾望強烈，有揮金如土的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 檸檬綠

開運方位：正北方向

金牛座

短評：萬事俱備，只待行動。

【整體運★★★★★】

和情人一起放風箏是件很浪漫的事，但也要記得選擇一個好的環境；上班的途中看看報紙，有助於你與客戶能有更多的話題可談；收集好的方案資料，趁今天做個整理，以便隨時都能派上用場。

【愛情運★★★★☆】

有不錯的姻緣際遇。有伴侶者可安排約會；單身者安排旅行，有機會邂逅異域情人。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，多能用樂觀、正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天會是美好的一天喔！

【財富運★★★★★】

投資運勢旺盛，有利理財，可將資金分散投資，多方攬財可獲利豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 和闐玉白

開運方位：西南方向

雙子座

短評：節省一點，消費要注意合理性。

【整體運★★★☆☆】

感情非常穩定，另一半在你的建議下工作會有不錯的進展，愛情有了相知的昇華。財運欠佳，容易動輒得咎，還是休息一下為妙。工作流於平淡，有點提不起精神，難有變化。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗佳，單身者有機會遇到不錯的對象，戀愛的感覺濃烈。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，工作上讓你有種難以向前的感覺。先別急著往前衝，調整步伐多思考。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等！但不至於有大礙。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 深海藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：運勢不錯的一天，感情上稍有動盪。

【整體運★★★★☆】

愛情運不太妙，一點小誤會便容易引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，買樂透也會有不錯的收穫。能順利完成工作任務，無後顧之憂。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與心儀的對象約會，若能在約會時精心打扮一番，更有加分作用。

【事業運★★★★☆】

很有幹勁，工作熱情高漲，雖然會有許多繁瑣的任務，但你都能妥善處理。

【財富運★★★★☆】

財運頗佳，今天適合業務往來、談判佣金問題，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 雪花銀

開運方位：西南方向

獅子座

短評：會收到愛的神秘禮物。

【整體運★★☆☆☆】

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者有看對眼的對象別被動等待；戀愛中的人應多交流，穩固感情。

【事業運★☆☆☆☆】

今日與同事相處容易產生摩擦，多停下腳步思考、反省自己，圓融待人，工作會更順利。

【財富運★★★☆☆】

對金錢的支配慾及佔有慾相當強。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 琥珀橙

開運方位：西南方向

處女座

短評：低調處理更有利於事情的發展。

【整體運★☆☆☆☆】

有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病懨懨的感覺，很是無精打采。

【愛情運★★☆☆☆】

有點自以為是，容易忽略另一半的想法，只顧著以自己的觀點來要求對方配合。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，工作壓力大，容易陷入負面思考，面對挫折會令你心灰意冷。

【財富運★★☆☆☆】

少點金錢遊戲、少點物慾，多少可降低破財的程度。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 青金石藍

開運方位：西南方向

天秤座

短評：做好份內事，少參與他人的討論。

【整體運★★☆☆☆】

談感情易發生不愉快，適合獨處的一天。工作繁忙，具有時限性的任務較多，冷靜下來積極處理可確保進度；精神不集中者出錯機率頗高。在與人溝通時多留意言行舉止，言多必失，小心惹來錢財糾紛。

【愛情運★★☆☆☆】

脾氣一點就燃，不宜跟伴侶靠得太近，更不要翻舊帳；單身者宜修身養性，不利約會、示愛。

【事業運★★★☆☆】

工作中雖然會遇到一些突如其來的麻煩，但有貴人相助，能順利渡過難關。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失將隨之發生。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 薰衣草紫

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

【整體運★★★★☆】

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

【愛情運★★★☆☆】

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情更好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，增添一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。

【財富運★★★★☆】

有彰顯才華的機會，不但有利求名，還有機會帶來財富，是個名利雙收的一天！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 和闐玉白

開運方位：西南方向

射手座

短評：要求有些過高。

【整體運★★★☆☆】

今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。

【事業運★★★☆☆】

重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓、妥協，才能更好地溝通，避免矛盾。

【財富運★★☆☆☆】

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時，不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 燻鮭紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：愛情運突顯，積極工作的一天。

【整體運★★★★☆】

已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強勁，愛慕你已久的人向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作起來特別賣力，會得到眾人的認同。

【愛情運★★★★★】

談情說愛順利的一天，不妨說點甜死人不償命的軟言細語吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

頭腦更加清醒，說話、做事都能摒除自己的偏見和固執，有助於團隊和諧，合作關係更融洽，工作起來也更加得心應手。

【財富運★★★☆☆】

愛錢的一天。金錢問題上宜秉持謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 臘梅白

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：一門心思放在事業上。

【整體運★★★☆☆】

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足；需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇；金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

【愛情運★★★☆☆】

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但因你較保守，很難拉近彼此的距離。

【事業運★★★★☆】

將面臨新關係的調整，別害怕離開目前的環境，也別害怕新的選擇，只要勇敢踏出，將有助於扭轉目前的難題。

【財富運★★☆☆☆】

投機念頭強，股票族要特別注意克制慾望，見好就收，不要太貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 雪花銀

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：賺錢同時要懂得如何合理地降低稅費。

【整體運★★★☆☆】

今天財運比較不錯，進行投資時別忘了算算稅收收帳，盡量爭取獲得收益最大化；工作中你的身體力行、求新求變很讓上司或部屬欣賞，但不易合作的個性會在執行力這部分大打折扣；商業應酬中不要顯得太過拘謹，輕鬆的氣氛會更有益於商業洽談。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間少談金錢問題，一談錢易產生不愉快；單身者有機會與樂觀的異性結緣。

【事業運★★★☆☆】

對客戶的草率要求，也應盡力予以答覆，以免給雙方未來的關係造成隔閡。

【財富運★★★★☆】

多與親友互動，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 臘梅白

開運方位：正南方向

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