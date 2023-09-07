每日星座運勢／處女工作挑戰顯實力 投資見到成效
2023-09-07
牡羊座
短評：總運不佳。
【整體運★☆☆☆☆】
今天對戀人提出新要求，易引起對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天荷包盡量看緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立下字據，否則將來不易追回。
【愛情運★★☆☆☆】
感情生活開始變得平淡，有時也需要找點樂子刺激一下，生活才有激情，感情也會升溫。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運較不順，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！
【財富運★☆☆☆☆】
金錢問題多多，有為錢煩惱的跡象，想要守住財富卻又力不從心。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-7:00am 深海藍
開運方位：西南方向
金牛座
短評：人際關係和諧，外力、助力強。
【整體運★★★★☆】
今天會有讓人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意跟你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計得更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。
【愛情運★★★☆☆】
愛情運普通。想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心伴侶吧！
【事業運★★★☆☆】
工作壓力不小，有偷懶傾向。要小心越是偷懶壓力就越大，積極者工作易被肯定。
【財富運★★★★☆】
運勢很不錯，適合投資理財，容易有豐厚回報。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-7:00am 蜜瓜黃
開運方位：西北方向
雙子座
短評：適合學習的一天。
【整體運★★★☆☆】
由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。
【事業運★★★☆☆】
情緒起伏較大，無聊的工作會讓你顯得無精打采，但一聽到有好玩的事又會馬上活力十足，常會被人取笑。
【財富運★★★☆☆】
在小錢上勿過於斤斤計較，小心淪為朋友眼中的小氣財神。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00pm 臘梅白
開運方位：西北方向
巨蟹座
短評：感情繁多雜亂。
【整體運★★★☆☆】
剪不斷，理還亂，單身者易對情感會錯意，陷入三角戀情的機率高。財運亨通，風雨無阻，得到的幫助更是難以計數。把學習當作任務者，將失去學習的原動力，且阻力不斷上升，毫無進步，應主動從學習中找到興趣所在。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情低潮期，什麼也別想，想越多越容易庸人自擾！
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。
【財富運★★★★★】
財運還不錯唷！少勞多得的一天，只要嘴巴甜一點，笑容多一點，就能得到禮物或金錢。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-11:00am 苔蘚綠
開運方位：正東方向
獅子座
短評：有時候錯失的不僅僅只是機會。
【整體運★★☆☆☆】
股票投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。
【愛情運★★☆☆☆】
桃花雖多，但多是爛桃花，有伴侶的人應處理好與異性間的關係；單身者應懂得拒絕。
【事業運★★★☆☆】
其實你不用這麼小心翼翼，過度配合他人會讓你失去自我的唷！
【財富運★☆☆☆☆】
想要賺錢切勿太激進，更不可試圖用投機的手段牟取暴利。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：4:00-6:00pm 可可棕
開運方位：正東方向
處女座
短評：好事連連，笑口常開。
【整體運★★★★★】
先前的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點竊喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。
【愛情運★★★★☆】
戀愛運不錯，除了偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！
【事業運★★★★★】
今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時，最終必能解決；貴人多來自長官、上司，有難題時找上司就對囉！
【財富運★★★★☆】
金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心一點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：4:00-6:00am 芒果黃
開運方位：正南方向
天秤座
短評：過程很重要，宜細心處理。
【整體運★★★☆☆】
今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。
【愛情運★★☆☆☆】
今日伴侶之間應多付出實際行動，默默關心、支持對方，讓對方無法忽視你的存在。
【事業運★★★☆☆】
太過繁瑣的工作難免會讓你出現小錯誤，如果同事間相互檢查，出錯的機率會減小。
【財富運★★☆☆☆】
今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少，得失心頗重。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00pm 蘑菇灰
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：有受束縛的感覺，心境要平和些。
【整體運★★☆☆☆】
工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。
【愛情運★★★☆☆】
容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。
【事業運★★☆☆☆】
隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。
【財富運★★☆☆☆】
為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-4:00pm 蘋果綠
開運方位：正北方向
射手座
短評：整體運氣依然很好。
【整體運★★★★☆】
桃花朵朵開，陌生的人對你滋生愛意是不無可能的，不過要小心別摘採到爛桃花；外出洽談，不妨越級與對方上級談判，或許有意外的收穫；任務上稍做一下編排，工作便能有條不紊的順利進行。
【愛情運★★★★★】
今日你與戀人彼此明白對方的心意，誰也不想做愛情的霸主，相互坦誠的面對，感受到的總是溫馨浪漫的氣氛，還有無窮的情趣。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，有無心工作的傾向，多是硬著頭皮把一天的工作任務完成。
【財富運★★★☆☆】
偏財喜歡光顧人際活躍的人，頻繁的人際關係會給人帶來意外的驚喜，而你今天在這一點上做得還不夠，所以偏財運也差一點喲！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00am 芙蓉晶粉
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：調整積極性保持良好狀態。
【整體運★★★☆☆】
精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人感情進展緩慢，多安排約會可有所改善；單身者有機會獲得異性的幫助。
【事業運★★☆☆☆】
情緒比較低落，無法集中精力，易出現差錯，同事也會因此而受影響。需盡快調整情緒。
【財富運★★★☆☆】
一些不必要的開銷要盡量省下來。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：2:00-3:00pm 夕陽橙
開運方位：東北方向
水瓶座
短評：心中有許多想法，且多能實現。
【整體運★★★★☆】
今天會無心工作，甚至還會想去面試新職務，有向外發展的計劃；愛情際遇很不錯，能結識讓自己心動的網路情緣；錢財運強悍，正財、偏財都有所得，可小賭一把。
【愛情運★★★★☆】
俗話說：「小別勝新婚」，夫妻、情侶間保持適當距離，可增添許多神秘感與新鮮感！
【事業運★★★☆☆】
受家庭影響較大，保持家庭和睦，取得家人的支持才是上策；沒有雜務干擾的你，才有可能專心思索，力求工作有所突破。
【財富運★★★★★】
辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多方進財的跡象，可是也容易開銷大增！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：12:00-1:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：說話放溫柔點。
【整體運★★☆☆☆】
行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。
【愛情運★★★☆☆】
較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。
【事業運★★☆☆☆】
工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。
【財富運★★☆☆☆】
小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-4:00pm 鈦晶金
開運方位：正西方向
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