每日星座運勢／雙子財運弱不宜投資 金錢遊戲損財

2023-09-06

牡羊座

短評：切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

【整體運★★☆☆☆】

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者穿粉紅色的衣服可提升戀愛運；有伴侶的人心裡苦悶可找朋友聊聊，會獲得安慰。

【事業運★★☆☆☆】

心直口快，容易因為一時口快說出其他同事的秘密，招惹一些不必要的麻煩。

【財富運★★★☆☆】

最怕與人發生財務紛爭，倘若與人發生財務糾紛容易引發一連串的惡鬥。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 檸檬綠

開運方位：東南方向

金牛座

短評：生活較平淡，需主動製造生活情趣。

【整體運★★★☆☆】

今天的生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激大腦活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍過頭，免得雙方產生爭執。

【事業運★★★☆☆】

工作上精神不太集中，總想著能快點放長假休息。把工作做好了，才能開懷玩樂唷！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，投資上易有小筆進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 石榴紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：平順安逸，想有所收獲還得積極付出。

【整體運★★☆☆☆】

有相親對象的人不妨約對方一起散散步，易讓局面有所突破，感情會有明顯進展。財運弱，不宜投資，經常活躍在證券市場的人別懷著賭賭看的心理大筆投入，小心「肉包子打狗」。上班族需要努力爭取，機會不會從天而降。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，正是趁機表露心跡的時候，自然大方一點就有希望。

【事業運★★☆☆☆】

受心情影響，你做事會比較急躁，經常出現手忙腳亂的情況，會有事倍功半的感覺。

【財富運★★☆☆☆】

少玩金錢遊戲，易損財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 象牙白

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：勿受他人影響。

【整體運★★☆☆☆】

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到孤單時，就多向外活動；戀愛中的人多找些愉快的事情一起做，可增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

應放慢腳步，多與他人互動，可以讓你看到自己的不足。

【財富運★★★☆☆】

不適合投機取財，還是本分點做事，賺取薪水吧。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 湖水綠

開運方位：正北方向

獅子座

短評：不小心說錯話，易惹來糾紛。

【整體運★★★☆☆】

公眾場所不要胡亂發言，本來是無心之說，但尖刻的言詞會引起當事人的不滿，吵得面紅耳赤不但影響自身的形象，更會讓人當笑柄。投資方面要謹慎行事，對涉入不深的行業更要多考量。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了點甜蜜的感覺。

【事業運★★★★☆】

思維活躍，策劃能力強，利用現有資源進行整合，會有不錯的發揮。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 橄欖綠

開運方位：正南方向

處女座

短評：心靈的交流讓今天變得充實。

【整體運★★★★☆】

希望有人能傾聽你的心聲，與志同道合的朋友在一起時，會感到特別開心。工作上與同事合作無間，案子進展得有聲有色。桃花運不錯，有機會受到心儀的對象邀約共進晚餐，好好展現魅力吧。

【愛情運★★★★☆】

有機會在拓展人際關係時，遇到夢中之人。不要只顧著看前方，也許他就藏身在周圍好友的朋友圈裡。

【事業運★★★★☆】

貴人運很強。工作中常能獲得他人的幫助，特別是外出辦公者更能有所體會；求職者有機會透過他人介紹獲得工作。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合在今日做你的財務規劃，有閒錢的話，不妨花點小錢飽餐一頓喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 硃砂紅

開運方位：西南方向

天秤座

短評：用心瞭解他人的想法。

【整體運★★★☆☆】

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

【事業運★★★★☆】

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

【財富運★★★☆☆】

今天不適合投機取財，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 碧空藍

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：幫助別人，也就是強大自己。

【整體運★★★★☆】

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，讓你不易體會到工作中的樂趣；大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要因此昏頭轉向哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，可得把握好時機哦！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運不強，單身者不必急於戀愛，學會跟自己相處，靜待花開。

【事業運★★★★☆】

看似困難重重，但是憑著你的堅毅不拔，一切都會迎刃而解，你出色的工作能力也可在此時展現。

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 金桔綠

開運方位：東北方向

射手座

短評：異性緣相當好的一天。

【整體運★★★★★】

工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀對象發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資方面不可一味的聽信消息，應結合專業本領才能保證投資的精準性。

【愛情運★★★★★】

今天的你特別容易吸引異性的目光，整個人看起來光芒四射，很有魅力。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症也總能順利解決，貴人多來自長官、上司。有難題時，找上司就對囉！此外，表現得宜易贏得好口碑。

【財富運★★★★☆】

財源順遂，遇到金錢困難時，只要積極開口，就不難獲得金援。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 秋葵綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：別自己難為自己哦！

【整體運★☆☆☆☆】

太過熱心，卻反而幫了倒忙，雖然對方不說，但卻已經給出了黃牌警告；今天還是暫停賺錢的腳步，讓神經放鬆一下比較好；工作能力遭他人質疑，這種情況更是讓你有些力不從心。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到孤獨時，可試著將更多的時間放在自己喜愛的事務上，會感到很充實喔！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要，凡事以保守為上策，規劃上宜先聯想最壞的狀況。

【財富運★☆☆☆☆】

易遇金錢問題，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 冷泉藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

【整體運★★★☆☆】

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，伴侶之間易產生爭端。切忌碎碎念，否則惹怒伴侶難以收場。

【事業運★★★★★】

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

【財富運★★☆☆☆】

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 琥珀橙

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：思維活躍，工作效率高。

【整體運★★★★☆】

今天能很快進入工作狀態，周圍的吵鬧也很難讓你分心，工作效果頗優，易獲得上司肯定。需抽出一些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，陪另一半用餐時多一點關懷，自顧自的會讓對方生氣喔！

【愛情運★★★☆☆】

出門前穿戴特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

情緒激昂亢奮，對工作充滿了激情與衝勁，行動力佳，特別適合將積欠已久的事項一一解決。

【財富運★★★☆☆】

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來做人際關係，送禮物、請客來活絡感情。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 琥珀橙

開運方位：正西方向

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