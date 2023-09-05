每日星座運勢／金牛職場遇多重變化 易買到瑕疵品

2023-09-05

牡羊座

短評：今天頭腦敏銳，做事條理分明。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡而和睦，雙方都能保持平靜的心態相處，感覺很融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易取得新的突破，得到上級的肯定與讚賞。多看專業書籍，或與專業人士共同討論生財之道。

【愛情運★★★☆☆】

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他會很感動喔！

【事業運★★★★☆】

工作情緒高漲，做事速度與品質兼具，搭檔也會因此全力以赴，在良性互動中會產生不少智慧火花。

【財富運★★★☆☆】

有機會在競爭中得財，求財雖然較為費心吃力，但付出必有回報，甚至有額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 芥末黃

開運方位：正東方向

金牛座

短評：肯定自己才會讓你戰勝困難。

【整體運★☆☆☆☆】

事業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對象者易因對方的良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。

【愛情運★☆☆☆☆】

與伴侶的爭執有可能不斷升級，切勿把分手說出口，以免回不了頭。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。

【財富運★☆☆☆☆】

在購物時容易買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 辣椒紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：好心情讓你想好好款待自己。

【整體運★★★★★】

工作很忙碌，表現的地方很多，自己的才能發揮得淋漓盡致。想好好慰勞自己的話，花錢買享受也值得。約上一夥同事去環境優雅的場所吃一頓風味大餐，接著去唱卡拉OK，偶爾狂歡一回的放鬆也不錯！

【愛情運★★★★☆】

變化多端的戀愛天，情人間可以攜手扶持，可是不要互相干涉。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，適合多元化的運作；可以同時進行不同性質的事務，不妨在工作中聽聽音樂，工作效率會更好喔！

【財富運★★★★☆】

財源順遂。遇到金錢困難時，只要開口，不難找到金援者。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：謹防樂極生悲。

【整體運★★★☆☆】

今天有伴侶的人顯得格外興奮和神秘，一門心思想著該為對方準備怎樣的約會和禮物，忙得不亦樂乎；工作上顯得心不在焉，容易導致失誤，更要提防有人利用這些失誤在你背後放冷箭；在投資理財上很容易受他人的影響，導致決策上出現錯誤。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點，就會被電到喔！

【事業運★★☆☆☆】

責任心明顯不足，對於自己不喜歡的事情都想草草了事，結果只會錯漏百出。修正自身工作態度，其實許多事情你能做得相當好。

【財富運★★★☆☆】

不適合與人合夥營利。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 雪花銀

開運方位：西南方向

獅子座

短評：富有幽默感，讓你人際關係極佳。

【整體運★★★☆☆】

即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，進而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上的聚會，易彰顯自己幽默詼諧的一面。

【愛情運★★★★☆】

在跟伴侶相處時，大方分享你的想法和情緒，可迅速增進彼此感情。

【事業運★★★☆☆】

多參加同事間的互動活動，會讓你快速融入群體，這樣也更有利於團隊精神的發揮。

【財富運★★☆☆☆】

今日金錢上恐受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：被人慫恿等等。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 珊瑚橙

開運方位：正西方向

處女座

短評：情緒不穩，工作易走神。

【整體運★★☆☆☆】

今天易沉浸在玩樂當中，難收心投入工作，若不能及時調整情緒，將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的生活行蹤很感興趣，小心對方生氣；單身者易從朋友口中獲得愛情建議。

【事業運★★☆☆☆】

一大堆繁瑣的事情讓你忙得暈頭轉向，趕緊讓自己冷靜下來，避免情緒惡化。

【財富運★★☆☆☆】

在錢財上別投機，易被騙。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 珍珠白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：運勢不錯，應主動付出。

【整體運★★★★☆】

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自在的應對各種事務，拿出令人滿意的成績單。

【愛情運★★★★☆】

異性緣超級好，有許多機會跟異性互動，也容易得到異性的幫助喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，很適合忙碌；不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感！

【財富運★★★☆☆】

得財順利，是金錢回收的好時刻。先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 象牙白

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：行動前應三思。

【整體運★★☆☆☆】

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨能力。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半的相處上易出問題，要注意別把工作上的負面情緒遷怒在對方身上。

【事業運★★★☆☆】

面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越復雜。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢方面的困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 秋葵綠

開運方位：正東方向

射手座

短評：遭受挫折更要加油打氣。

【整體運★★★☆☆】

今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友諮詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。

【愛情運★★★☆☆】

感情穩定的情侶可計劃婚姻大事；剛開始戀愛者注意培養感情，別疏忽了對方。

【事業運★★★☆☆】

遇到工作或學習上的難題時有些不知所措，應從多方面思考，發揮想像力，學會培養自己的立體思考能力。

【財富運★★☆☆☆】

財物耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 桐花白

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：情緒不好，也不要表露出來喔！

【整體運★★★★☆】

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

【愛情運★★★☆☆】

今天對另一半不夠關心，容易忽略對方的感受，彼此的親密互動不高。

【事業運★★★★☆】

有機會向上級、同事表達創意和意見，或是有向客戶推銷的最佳時機，不過得抓住重點，把意思言簡意賅地表達清楚，說得太多效果反而不好。

【財富運★★★☆☆】

滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 寶石藍

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：想生錢就得先省錢。

【整體運★★☆☆☆】

對方對於你的緊迫釘人有些反感，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間；花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好；繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

【愛情運★★★☆☆】

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅。單身者眼光別太高，想戀愛應放低姿態。

【事業運★★☆☆☆】

情緒狀況比較平穩，只是別表現得過於特立獨行，以免影響人際交往和上司對你的印象評分。

【財富運★★★☆☆】

賺取正財特別費力，正財的多寡與勤勞度有關。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 臘梅白

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：遇到問題越早解決越好。

【整體運★★★☆☆】

你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間偶爾會有小衝突，但吵過之後很快就能和好如初，感情進展穩定。

【事業運★★☆☆☆】

跟同事間要多些互動，人際關係才不會下滑。

【財富運★★★☆☆】

花錢如流水，但很開心。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 乳酪白

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

2023年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

udn討論區