每日星座運勢／射手不經意間進小財 可不要太張揚

2023-09-03

牡羊座

短評：運勢強盛，好運降臨。

【整體運★★★★☆】

今天有拋頭露面的機會，與不同階層的人接觸時，能投其所好，施展自如，有遇到大貴人的契機。會有異性暗送秋波，主動投懷送抱，你若採取半推半就的方式，會更有吸引力。財運頗優，短線投資容易獲利。

【愛情運★★★★☆】

夫妻相處的時間較多，聚在一起其樂融融；單身者在玩樂中易結識有權有勢的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

樂觀的一天，能積極面對生活，好運也不斷降臨到你身上，有機會收到朋友的禮物！

【財富運★★★★☆】

來財主要靠專業技術，工作專精、賣力者進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 墨玉綠

開運方位：西南方向

金牛座

短評：依賴性太強，承受能力大大降低。

【整體運★★★☆☆】

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

【愛情運★★★★☆】

單身者的感情生活一掃鬱悶，神清氣爽，愛情漸漸浮出水面。見機行事，別錯過好姻緣。

【事業運★★★☆☆】

樂於助人的一天。對他人的友好與幫助會為你贏得尊重與信賴，讓你感到愉快而滿足。

【財富運★★★☆☆】

不經一事不長一智，今天你購物識貨的水準頗高！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 杜鵑粉

開運方位：正東方向

雙子座

短評：戶外的放鬆對身心更有益處。

【整體運★★★☆☆】

你有多久沒放聲大笑、放聲大叫了呢？給自己放鬆放鬆吧，與情人或是朋友去遊樂園瘋玩一陣，過後你會覺得身心舒暢；今天的支出比較大，容易因為喜歡而大買不在預算內的東西，要適當的控制你的購物慾；學生的學習比較輕鬆，可進行一些戶外活動。

【愛情運★★★★☆】

有時間多陪陪另一半，說說你的近況以及工作上的成績，對方會很開心，覺得你重視他喔。

【事業運★★★★☆】

與朋友聚會的機會增加，讓你的交友圈和眼界更為開闊，人脈不斷拓展。

【財富運★★☆☆☆】

挖東牆補西牆，財務破洞會越搞越大。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：精力充沛，學習力強。

【整體運★★★★☆】

今天閒暇時間較多，可安排學習，看專業書或休閒書都會讓你感覺愉快，收穫頗多。多與他人互動可增進運氣，下午可抽時間與好友相聚，會有好運降臨，如：收到禮物、結交新朋友、獲得意外商機等。

【愛情運★★★☆☆】

對愛情有點懶洋洋，想等人來噓寒問暖，也特別容易被異性打動唷！

【事業運★★★☆☆】

心中的想法不能全部如願，但他人的經驗與建議，卻能讓你感觸頗多，豁然開朗。

【財富運★★★★★】

今天你是個幸運兒，有中獎的機會。買張彩券試試手氣吧，刮刮樂或樂透都易中獎。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 乳酪白

開運方位：正東方向

獅子座

短評：愛神降臨，情緒高昂。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。財運方面尚佳，今天可逛逛商場，買下一些自己中意的東西，雖然有所花費，但換來好心情也是值得。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺旺，是個談情說愛的好日子，打扮的美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。

【事業運★★★★☆】

能力頗強，有利聽講座、學習進修，能很好地體會要領，知識增長快速。

【財富運★★★★☆】

今日的財運與事業息息相關，事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 秋葵綠

開運方位：東北方向

處女座

短評：辛勤耕耘的果實有拱手相讓的危險。

【整體運★★★☆☆】

今天伴侶特別能容忍你，但你也不要得寸進尺哦！小心因此埋下禍根還無從察覺；內心會有些苦悶，賺錢容易守財難，錢包還沒抓緊就縮水了不少；今天是你養精蓄銳的好時候，痛痛快快地玩就好。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易找到真心相愛的對象，好好珍惜，別錯過姻緣；已婚者能彼此感受甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

多留意他人的意見，你會吸收到更多的想法和資訊，很多事情的發展也會越來越好。

【財富運★★☆☆☆】

有投機不服輸的心態，越想翻本又不認賠，恐會使破洞越補越大！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 香吉士黃

開運方位：東北方向

天秤座

短評：今天要注意察言觀色。

【整體運★★★☆☆】

容易被人利用，察言觀色很重要，有自己的主見，千萬不要人云亦云。戀愛中的人易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過。財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

【愛情運★★★★☆】

熱戀中的人與情人相處愉快，一些困擾你的事，對方都能幫你分憂，要好好珍惜喔。

【事業運★★★☆☆】

易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙越應耐得住性子，別出差錯。

【財富運★★★☆☆】

如果僅憑投機取巧的小聰明行事，小心聰明反被聰明誤。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 蘭花紫

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：愛情切記寧缺勿濫。

【整體運★★★☆☆】

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想尋找愛情，不妨多與好友去出遊，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

【事業運★★★☆☆】

會有些許鬆散，積極性減弱。別讓自己太懶，趕緊找些事情來做吧。

【財富運★★☆☆☆】

藉賭博來賺取額外的費用，恐偷雞不著蝕把米！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 祖母綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：享受眼前的快樂。

【整體運★★★★☆】

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。

【愛情運★★★☆☆】

相愛容易相處難，你必須試著讓自己的態度軟化些，這是有效溝通的基本條件。

【事業運★★★☆☆】

玩樂心較重，難以集中精力投入到要處理的事務當中，小心因為粗心而導致頻頻出錯唷！

【財富運★★★★☆】

財運穩中有升，多半得益於貴人相助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 珍珠白

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：開心愉快的一天，交友機會多。

【整體運★★★★☆】

今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。

【愛情運★★★☆☆】

無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的狀況；單身者不想感情之事，逍遙自在。

【事業運★★★★☆】

從前輩那裡學習經驗的機會較多，如果表現得誠懇點，會有機會獲得寶貴技巧，讓你往後做事變得更加簡單。

【財富運★★★★☆】

有意外驚喜的一天，中獎機率高，或是有機會收紅包、禮物等，好運氣要好好把握唷。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 乳酪白

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。

【整體運★★★☆☆】

良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半相處甜蜜，令感情大增；單身者與朋友相處融洽，人氣指數上升！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，有機會從他人口中獲得商業訊息。

【財富運★★★☆☆】

對於道聽塗說得來的投資訊息，不可全信，只可參考。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 蕃茄紅

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：人脈的暢通能帶給你好運氣。

【整體運★★★★☆】

多參與集體活動，在與他人交流互動中會讓你變得更為活躍，能引起重要人士的注意；有機會遇到自己心動的對象，如想更深交往可透過朋友進一步了解對方；人脈的暢通能讓你獲得多而準確的市場訊息，對投資理財很有幫助。

【愛情運★★★★☆】

已婚者戀情維繫平穩順暢，自然溫馨是兩人關係的寫照；單身者在社交場合有機會找到真愛。

【事業運★★★★☆】

適合學習新知的一天，在閱讀中讓你發現很多以前不懂的問題其實很簡單。

【財富運★★★☆☆】

對金錢看得開，但對於支出，心裡要有底，免得手頭緊縮。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 臘梅白

開運方位：東北方向

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