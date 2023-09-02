每日星座運勢／雙魚少靠近多嘴之人 避免口舌是非
2023-09-02
牡羊座
短評：歡歡喜喜的過一天。
【整體運★★★☆☆】
剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。
【事業運★★★☆☆】
在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！
【財富運★★★☆☆】
有閒置資金的話，可進行小額投資 。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：2:00-3:00pm 玳瑁棕
開運方位：西南方向
金牛座
短評：心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。
【整體運★★★☆☆】
閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！
【事業運★★★☆☆】
感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！
【財富運★★★★☆】
穩中有漲，偏財運不斷。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00pm 橄欖綠
開運方位：東北方向
雙子座
短評：比較幸運的一天。
【整體運★★★★☆】
今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。
【愛情運★★★☆☆】
適合獨處，享受一個人的快樂生活，即使一個人在街上閒逛，也會感覺很愜意。
【事業運★★★★☆】
能以輕鬆的態度面對突如其來的變故，讓原本複雜的事情變得簡單了許多。
【財富運★★★★★】
哇！這麼棒的財運真令人羨慕，正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的一天。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：12:00-1:00pm 珊瑚橙
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：神清氣爽的日子。
【整體運★★★★★】
貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。
【愛情運★★★★★】
容易遇到主動向你示好的異性，曖昧的氣氛濃郁，只要稍稍主動就易催生出戀情。
【事業運★★★★☆】
做事情很有方向感，一旦確定了工作的目標，各項事務便能井然有序的順利進行。
【財富運★★★★☆】
穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：6:00-8:00pm 玉米黃
開運方位：西北方向
獅子座
短評：充滿創意的一天。
【整體運★★★★☆】
戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資訊息哦！
【愛情運★★★★☆】
多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。
【事業運★★★☆☆】
容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！
【財富運★★★★☆】
懂得開源節流者，進財豐厚。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：11:00-12:00am 水鑽藍
開運方位：西北方向
處女座
短評：相當愉悅的一天，各項事務都比較順利。
【整體運★★★★★】
與伴侶和睦相處，兩人關係融洽。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收穫。今天有時間可以邀約朋友共進晚餐，能得到很多不錯的訊息。
【愛情運★★★★☆】
舊情人重逢的日子，今日的你容易回憶舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。
【事業運★★★★★】
名利雙收的好日子，貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。
【財富運★★★★★】
從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。特別是有小小的賭運，但宜見好就收！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00am 硃砂紅
開運方位：東北方向
天秤座
短評：親情是你堅實的後盾。
【整體運★★★☆☆】
偶有事態無法掌控的無力感，家人、伴侶熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的訊息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。
【愛情運★★★☆☆】
你太注重原則，凡事太講究條理，缺乏了點浪漫，容易引起對方的不滿唷！
【事業運★★★☆☆】
喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣。
【財富運★★☆☆☆】
財運弱，理財上還需理智一點。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-10:00pm 蘑菇灰
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：一切都往好的方向發展。
【整體運★★★★☆】
未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往房市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。
【愛情運★★★★☆】
珍惜身邊的人，為愛情重新加溫，愛情熱度是兩個人共同創造的喔！
【事業運★★★★☆】
做事較穩重，也頗能聽取他人的意見，讓事務進展得很順利。
【財富運★★★★☆】
遇到金錢周轉困難，不妨求助長輩，不難得到支援。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：3:00-4:00pm 蕃茄紅
開運方位：東北方向
射手座
短評：脾氣易暴躁。
【整體運★★★★☆】
對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！
【事業運★★★★★】
對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。
【財富運★★★★☆】
小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-6:00am 香檳金
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：用腦過度，更顯疲倦。
【整體運★★★☆☆】
遭遇自己無法解決的困難時不要羞於啟齒，只要你願意開口請求幫助，會有人願意伸出援助之手；投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到方向；複習功課有點找不到頭緒，稍做休息，先把思路理清，才能好好的繼續手頭上的事情。
【愛情運★★★☆☆】
內心充滿了熱情，希望得到另一半的關愛，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，適合總結過去，展望未來。別急著往前衝，給自己一些冷靜思考的時間。
【財富運★★☆☆☆】
在購物時容易買到瑕疵品，最後搞得自己心情一團糟。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：4:00-6:00am 鈦晶金
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：能快樂享受生活，很愜意的一天。
【整體運★★★★☆】
今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。
【愛情運★★★★☆】
容易看到另一半身上的優點，甘願為對方付出，適時給予讚賞，這讓對方很感動喔！
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，適合與朋友相聚，有機會從朋友口中獲得有力資訊。
【財富運★★★★☆】
留意市場動態，把握商機。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：1:00-2:00pm 蘭花紫
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：心情舒暢，在平淡中體會快樂。
【整體運★★★★☆】
今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。
【愛情運★★★★☆】
夫妻間多運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，關係會更穩定，更感甜蜜哦。
【事業運★★★☆☆】
特別敏感，對他人說的話比較在意，少靠近多嘴多舌之人，以免惹來口舌是非。
【財富運★★★★☆】
理財得宜，錢財流失較少，支出的部分大都花在投資上。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00pm 珍珠白
開運方位：正東方向
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