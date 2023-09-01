每日星座運勢／天蠍調整不良的情緒 投資謹慎行事

2023-09-01

牡羊座

短評：心平氣和才能解決問題。

【整體運★★★★☆】

感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，矛盾得以漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報章雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中牽線。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，腦筋會轉個不停，可是行動力卻不太明顯咧！

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好東西；財務評估特別精準。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 湖水綠

開運方位：正西方向

金牛座

短評：別把情緒帶到工作中。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日容易吃醋，對伴侶不放心。其實，越緊張越容易出問題，擺正心態最重要。

【事業運★★☆☆☆】

運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。

【財富運★★☆☆☆】

新開發的方向獲利上顯得費力。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 萊姆黃

開運方位：正西方向

雙子座

短評：心情開朗，享受甜美的生活。

【整體運★★★★☆】

情感生活在平淡中帶著甜蜜滋味，讓你覺得相當舒心。今天貴人運不錯，會得到許多幫助，讓你在投資戰場上如魚得水。今天可對工作行程做出明確的安排，讓自己在時間上掌握得更好。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會得到異性的青睞；有伴侶的人則感覺甜蜜又溫馨。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持喜悅、暢快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★★☆】

活動多，開銷大，切勿打腫臉充胖子。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 雪花銀

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：珍惜眼前的幸福。

【整體運★★★☆☆】

今天有些抱怨的情緒，與家人易生嫌隙，而怨天尤人更會給自己增加無謂的痛苦。工作上你容易顯現出自己的優越感，這樣很容易被同事排斥和孤立，還是低調一點為好。已婚者有機會和伴侶來個浪漫約會。

【愛情運★★☆☆☆】

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖啦，越是亂想會越孤單的喔！

【事業運★★★★☆】

凡事靠自己！對於工作者來說，在處理事情上宜感性與理性相結合，避免偏激。

【財富運★★★☆☆】

財氣時好時壞，不夠穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 硃砂紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：注意矛盾的一體兩面性。

【整體運★☆☆☆☆】

不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。

【愛情運★☆☆☆☆】

求愛慾望強烈，有縱慾的傾向，流連於酒色之中，小心因此而身陷桃色陷阱中，

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

【財富運★★☆☆☆】

易買到價超所值、重看不重用的廢物。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 辣椒紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。

【整體運★★☆☆☆】

投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生喔！

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望戀愛，但又常常待在家裡，桃花難以盛開。應多出門活動才會有機會喔！

【事業運★★☆☆☆】

容易感到孤獨，遇到難題時難得人助，別太愛面子，稍微低頭就會有所改觀。

【財富運★★☆☆☆】

流動性強、有頻頻周轉的跡象，不容易存下來，提防因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 珠貝白

開運方位：正西方向

天秤座

短評：時間觀念有待加強。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

【愛情運★★★☆☆】

渴望被關心，戀愛中的人不妨動手去做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會高。

【財富運★★★★☆】

有機會進財，不過天上不會掉下金幣。想賺錢的話，就應主動開發財源，多向外發展。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 橄欖綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：有點脆弱，不要把事情想過了頭。

【整體運★★☆☆☆】

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間約會減少，但彼此的感情濃烈；單身者與異性接觸機會多，但想戀愛不易。

【事業運★★☆☆☆】

及時的調整不良情緒，抱著積極樂觀的心態面對問題，災難會如過眼雲煙。

【財富運★★☆☆☆】

在情緒不佳時恐放縱自己玩樂而把錢花光光。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 臘梅白

開運方位：西北方向

射手座

短評：試著從他人身上尋找突破點。

【整體運★★★★☆】

難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。

【事業運★★★★☆】

表現慾比較強烈，對於表現自我的機會敢去據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

【財富運★★★☆☆】

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 墨玉綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：內心平靜，適合化解誤會的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

【事業運★★★☆☆】

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 水晶紫

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：整體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

【整體運★★★★★】

今天約會可以選擇浪漫的咖啡館，能夠互相產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的掌握相當敏銳，進財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

運勢旺盛，約會機會頗多。單身者可多出門走動，製造戀愛機會；有伴侶者感情升溫。

【事業運★★★★★】

今日事業運極旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 苔蘚綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：很多事情會有轉機。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

【愛情運★★★☆☆】

感情較平淡，不妨花點心思送個小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。

【事業運★★★★☆】

心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，必會合作非常愉快。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，且大多是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 冷泉藍

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

2023年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

udn討論區