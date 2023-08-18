12星座的「山道猴子」？牡羊尬輸贏、雙子幹話王、這星座假高冷真嘴賤
YouTube影片「山道猴子的一生」近日爆紅，男主角疑神疑鬼、愛慕虛榮，出了事都怪別人的個性，讓人印象深刻。星座專家澤誼老師化身猴子專家分享「12星座變成猴子時」，會變成什麼模樣。
十二星座的猴子？每一個星座都罵一輪了，應該不會有人說這個不準吧？反正就是十二星座變猴子會怎樣啦，不要自己對號入座！
▎牡羊座
動不動就要輸贏，講話比誰都大聲，遇到比他強的直接閉嘴變俗辣。
▎金牛座
以為有錢就是老大，炫富擺闊整天談投資，但是賠錢都不說。
▎雙子座
幹話最會講，都不知道他在說真的說假的，常常無法圓謊，最後被戳破會惱羞成怒。
▎巨蟹座
整天懷疑別人對他有意見，到處組受害者群組，Line群組都在講人壞話。
獅子座
覺得別人都沒有我好，別人做的都錯的，我做的才對的，雙標愛說教。
▎處女座
嫌東嫌西，標準超級高，眼睛長在頭頂上，覺得別人都比他低階。
▎天秤座
整天說別人有問題，結果自己問題最大，但絕對不會承認，標準都他訂的。
▎天蠍座
覺得自己最酷最帥最美，洞悉一切，別人都看不懂世間事，我最懂我先知。
▎射手座
什麼都要屁，講話誇大，浮誇，也不知道在講什麼，讓人覺得無法相信。
▎摩羯座
自以為高冷，霸道，講話刺人，卻覺得自己與世無爭的高人，其實就嘴賤。
▎水瓶座
自以為天才、怪胎、覺得跟別人不一樣很得意，其實只是莫名其妙的人。
▎雙魚座
整天在那邊當大善人，寫一些奇怪的詩詞在那裡無病呻吟，結果根本都在逃避。
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