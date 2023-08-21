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本周「血型+生肖」財運TOP5！這組合「財庫大進帳」：有額外收入

聯合新聞網／ 非貓不可
圖為新台幣示意圖。 （聯合報系資料庫）
圖為新台幣示意圖。 （聯合報系資料庫）

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能增添自己的運勢和氣場，讓財庫大大進帳，有人只要笑臉迎人，就能生意興隆，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬虎

過去在財運上，似乎不是很順遂，總是遇到許多阻礙，難以聚財，但是在這一周，將會有一波上揚的氣勢，如果過去的你曾經有想要投資的項目，或是有合作的機會，卻遲遲不敢決定，那麼在本周就可以大膽放手的去做，無須瞻前顧後，別讓好運勢悄悄溜走了。

第四名：血型O型+生肖屬猴

本周對你而言，幸運色為藍色或紅色，特別是藝術表演工作者，例如從事街頭藝人、駐唱歌手等相關工作，可以在穿著打扮上加上自己的幸運色，能在表演的過程中，增添自己的運勢和氣場，除了人氣上揚、獲得更多的掌聲外，並有機會收取額外紅包，讓自己的財庫大大進帳。

第三名：血型A型+生肖屬鼠

從事仲介相關的人，無論是哪一種類型，在本周的財運相當旺盛，過去曾經停滯不前，相當棘手難以溝通的項目，這段時間都有機會達成共識簽訂合約，尤其是房仲業者，過去的努力不會白費，買賣雙方經過你的周旋後，將會各退一步，讓你順利成交，替自己領取一筆豐厚的獎金。

第二名：血型AB型+生肖屬龍

對於小吃店或攤販的經營者來說，本周生意扶搖直上，客人一波接著一波，快速的翻桌率，讓你忙得不亦樂乎，特別是從事冰品生意的人，夏天本來就是旺季，如果你能多加運用開朗親切的笑容面對客人，那麼生意會更加興隆，所以業者們在本周記得要多備料，好好迎接這波財運。

第一名：血型B型+生肖屬豬

在醫療相關的工作者方面，這周財運非常不錯，特別是從事醫美的部分，將會遇到許多人前來詢問細節，請一定要好好把握，他們的意願高昂，也很敢花錢，只要你能詳細說明，並給予安全感，絕對能談成好幾筆生意，當然在醫療過程中，一定要盡心盡力，自然能名利雙收。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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