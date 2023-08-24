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中元節拜拜三大原因曝！原本沒「鬼月」？是這皇帝散播流言搞鬼

旺好運／ 谷帥臻老師
圖為廟裡拜拜示意圖。圖片來源／Ingimage
圖為廟裡拜拜示意圖。圖片來源／Ingimage

旺好運谷帥臻風水命理師指出【清嘉錄】記載：人無貧富，皆祭其先，俗呼「過節」，蓋土俗家祭，以清明，七月半，十月朝為鬼節。即將來臨的農曆七月十五日「中元節」即為三大鬼節之一，古人逢鬼節則祭用麥麪，燒紙，焚錠，亦鬼節為盛，為拜拜的起源。

台灣民間習俗相信，每至農曆七月初一為「鬼門開」，亦即這天閻羅王將鬼門打開，讓無人奉祀的孤魂野鬼到人間享受供奉，並在七月最後一天將鬼門關上稱「關鬼門」。

從科學的角度來分析，農曆七月適逢暑假外出遊玩旺季，正是夏天最熱的時候，各種意外死亡(例：戲水溺斃、交通意外、山難、高溫中暑、火災、水災、瘟疫等…) 的比例比一般月份來得高，故農曆七月又稱為「鬼月」。

因此老一輩常叮嚀後代子孫，農曆七月為陰間鬼門大開，孤魂野鬼要來「抓交替」。造成民俗鬼月有許多禁忌，不可搬家，不可結婚等習俗，本月行事宜低調保守，以確保平安度過鬼月的凶煞，形成最具特色的傳統民俗文化。

「中元節」也為「道教」與「佛教」兩大宗教的重大節日，各地均會舉辦齋醮法會。「民俗」農曆七月十五日這天是下半年第一個滿月望日，也是初秋慶賀豐收酬謝大地祭祀的好日子，民間常用以祭祀亡者，弔念祖先，超度亡魂之日，各方拜拜原由如下：

農曆七月十五日為道教「地官大帝」聖誕

農曆七月十五日「中元節」，道教稱「三官大帝」聖誕，民間稱「三界公」聖誕。三官各有統轄，正月十五日為「上元天官」聖誕，一品賜福天官紫微大帝，管天界，又稱「天官賜福」與「元宵節」同天；七月十五日為「中元地官」聖誕，二品赦罪地官清虛大帝，管地界，又稱「地官赦罪」與鬼月「中元節」同天；十月十五日「下元水官」聖誕，三品解厄水官洞陰大帝，管水界，又稱「水官解厄」，與民俗驅邪除穢融為一體。

農曆七月十五日為佛教「盂蘭盆節」

印度佛教東傳，佛經中「盂蘭盆經」目蓮尊者救母的故事，勉勵佛教弟子以修孝順；梁武帝時設「盂蘭盆齋」合乎中國人慎終追遠的習俗。佛教寺廟於此日舉辦「盂蘭盆齋」與「中元節」合在一起超度亡靈與祭祀祖先，又稱為「孟蘭盆會」。

民俗流傳農曆七月鬼月諸事不吉，是朱元璋搞的「鬼」

《荀子•王制》指出：春耕、夏耘、秋收、冬藏。農曆七月又適逢廿四節氣中的「立秋」，正是初秋慶賀豐收酬謝大地祭祀的好日子，民間常用以祭祀亡者，弔念祖先，超度亡魂之日。傳言明朝朱元璋皇帝登基後，立《大明律》以嚴刑峻法管理百姓與官僚，設錦衣衛特務機構加強中央集權，禁止百姓自由遷徙，以確保皇室威權，凡事疑心疑鬼。皇帝不願民間百姓共享吉日，故命令散佈民間農曆七月有鬼諸事不宜，嫁禍於鬼，才有鬼月的傳說。

其實平日不做虧心事，半夜不怕鬼敲門，即便農曆七月是鬼月，只要心存正念行事小心，一樣可平安度過。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆七月 鬼月 元宵節 中元節 佛教

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