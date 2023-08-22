EQ差原地爆炸星座！雙魚崩潰王、處女我不認輸、這星座脾氣大還暴力傾向
有些人個性衝動，又有爆脾氣，常常火上來了就忍不住，造成讓自己後悔的後果，命理網站旺好運分享「這些星座竟然情緒管理很差」，看看那些星座容易炸開。
第三名：雙魚座
雙魚座抗壓性很低，只要面對到壓力或是不公平待遇，就會開始想很多對自己不益的事情，最後就會理智線斷裂，情緒大爆發，然後可能只是小事情也要放大，搞的現場烏煙瘴氣，後果難以收拾。
第二名：處女座
處女座是非常喜歡與人爭贏性格，因為他們其實很愛面子，也不能允許自己失敗，所以當與人出現爭執時，他們就會完全情緒失控，不僅有自己的道理論，還有可能會口出惡言去上害別人。
第一名：牡羊座
牡羊座性格直接且脾氣也比較差，當他們在氣頭上往往會失控，會變的目中無人，還會非常不尊重別人，如果沒有人在旁邊安撫他們，不僅無法澆熄這個怒火，還可能會出現暴力傾向。
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