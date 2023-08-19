絕對不求助三星座！天蠍只信自己、巨蟹怕麻煩人、這星座社恐發作
有些人明明心裡有事卻藏著不說，命理網站旺好運分享「這些星座」就是「有事卻不說」！？快看看誰上榜了。
第三名：巨蟹座
巨蟹座的性個很暖，當別人需要求助時，他們總是樂於幫忙，但他們若遇到困難卻不會向他人求助，因為他們害怕造成別人困擾之外，也不太願意相信別人，寧可自己來。
第二名：摩羯座
摩羯座的人總是低調又務實，他們其實不太會去社交，也總是冷漠待人，基本上不太會去跟別人訴說心事，久而久之就漸漸變成一個獨立的人，即便有事真的需要求助，其實也不知道該找誰。
第一名：天蠍座
天蠍座天生就有一種防備心，對家人都可能會有懷疑或猜忌了，何況是家人以外的人，也因為這樣讓他們不會去跟別人說心裡的想法，更不會去向別人求助，因為他們誰都不相信。
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