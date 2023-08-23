聽新聞
test
0:00 / 0:00
常被人嫌無聊「一成不變」三星座！巨蟹金牛不敢冒險、這星座安於現狀
你有遇過這種人嗎？天天吃一樣的食物，穿一樣的衣服，甚至每天都走同樣的路線出門。他們生活上總是習慣按照固定節奏，不願意改變。命理網站旺好運分享「這些星座」就是「很枯燥乏味」！？快看看誰上榜。
第三名：天秤座
天秤座很容易因為習慣而不想改變，如果他們認為現在這樣的生活很好，那他們寧可打保守牌，維持現狀即可，也不會有太多的野心要往更好的地方前去。
第二名：巨蟹座
巨蟹座的人想很多，因此很容易有擔心東擔心西的問題，所以總是安安全全、穩穩定定的過日子，即便日子很無聊也沒關係，在舒適圈的生活對他們來說才是最需要的。
第一名：金牛座
金牛座的性格比較保守，他們不太會去嘗試自己沒有把握的事情，也比較沒有挑戰與冒險的想法，因為他們喜歡平淡穩定的感覺，但生活就會相對比較無趣。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
👻2023鬼月趨吉避凶攻略
🤌今年鬼月特別兇！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 「五鬼運財」招財術曝光
🤌鬼月到！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解
🤌鬼門開倒數！民俗專家籲1地方勿蹲 4生肖快行善防血光之災
🤌鬼月22禁忌一次看！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」
🤌「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財
🤌農曆七月不宜買房、裝潢？風水師楊登嵙教破解法「還更省錢」
🤌鬼月紙錢燒越多越好？ 民俗專家廖大乙搖頭：陰間無通貨膨脹
🤌鬼月情侶禁忌大公開！別玩「壁咚」 這幾句情話講出來「得罪好兄弟」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言