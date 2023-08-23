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常被人嫌無聊「一成不變」三星座！巨蟹金牛不敢冒險、這星座安於現狀

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族生活一成不變，等下班示意圖。圖片來源／Ingimage
圖為上班族生活一成不變，等下班示意圖。圖片來源／Ingimage

你有遇過這種人嗎？天天吃一樣的食物，穿一樣的衣服，甚至每天都走同樣的路線出門。他們生活上總是習慣按照固定節奏，不願意改變。命理網站旺好運分享「這些星座」就是「很枯燥乏味」！？快看看誰上榜。

第三名：天秤座

天秤座很容易因為習慣而不想改變，如果他們認為現在這樣的生活很好，那他們寧可打保守牌，維持現狀即可，也不會有太多的野心要往更好的地方前去。

第二名：巨蟹座

巨蟹座的人想很多，因此很容易有擔心東擔心西的問題，所以總是安安全全、穩穩定定的過日子，即便日子很無聊也沒關係，在舒適圈的生活對他們來說才是最需要的。

第一名：金牛座

金牛座的性格比較保守，他們不太會去嘗試自己沒有把握的事情，也比較沒有挑戰與冒險的想法，因為他們喜歡平淡穩定的感覺，但生活就會相對比較無趣。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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