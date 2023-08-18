12星座獨處時：天蠍偷看前任動態、這星座瘋狂自拍「老娘好正」

你一個人的時候會想做什麼？有的星座喜歡獨處，有的則害怕孤獨。不管是哪一種，在一個人的時候，12星座都會做什麼事呢？哪個星座會自言自語，哪個星座會沒事找事做？或是哪個星座根本一秒都承受不了寂寞感呢？讓我們去看一下。

▎白羊座 健身還要發限動

-很享受，喜歡聽歌

-一個人逛街，吃飯

-在社交媒體發表言論

-做運動，健身

▎金牛座 在吃東西的路上奔馳

-一個人享受美食

-翻舊照

-花很多時間去看在意的人的過去PO文

-去八卦一下別人都在幹嘛

▎雙子座 打電話找閨密聊天

-收拾東西

-很快就做別的

-看電影，看不完

-很快打電話找人聊天

-無法一個人寂寞太久

▎巨蟹座 想到最近的委屈哭出來

-躺在床上

-邊躺邊想最近的對話

-感到委屈

-會哭出來

▎獅子座 照鏡子、瘋狂自拍

-突然感到悲傷

-照鏡子

-評價自己的身體

-拍照，拍很多照

▎處女座 把家裡打掃一遍

-清潔家居

-整理所有可以整理的

-很大聲的聽音樂

-可能還會跳舞

▎天秤座 想出門又懶得出門

-受不了一個人

-計劃出門

-出不了門

-只是想聯繫，但不會主動

▎天蠍座 偷看前任動態

-看某人過去的對話

-看前任的現況

-把所有時間都填滿

▎射手座 追劇或出去玩

-看書，吸收知識

-出門，大自然

-追劇

-突然看家居擺設不順眼，

移動擺放位置

▎魔羯座 自言自語、思考工作的事

-自言自語

-花很多時間思考

-又在想工作的事情

▎水瓶座 開車到遠方去看海

-開車到一個地方看海

-不能一個人待在家

-總在找一些有的沒的做

-去老遠為了吃一個想吃很久的

水瓶座一個人時，會想開車到遠處去看海。圖片來源/ingimage

▎雙魚座 睡覺休息+放空

-營造一個很好的獨處空間

-環境都弄到香香的

-睡覺，休息

-會徹底的放空

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