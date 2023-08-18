12星座獨處時：天蠍偷看前任動態、這星座瘋狂自拍「老娘好正」
你一個人的時候會想做什麼？有的星座喜歡獨處，有的則害怕孤獨。不管是哪一種，在一個人的時候，12星座都會做什麼事呢？哪個星座會自言自語，哪個星座會沒事找事做？或是哪個星座根本一秒都承受不了寂寞感呢？讓我們去看一下。
▎白羊座 健身還要發限動
-很享受，喜歡聽歌
-一個人逛街，吃飯
-在社交媒體發表言論
-做運動，健身
▎金牛座 在吃東西的路上奔馳
-一個人享受美食
-翻舊照
-花很多時間去看在意的人的過去PO文
-去八卦一下別人都在幹嘛
▎雙子座 打電話找閨密聊天
-收拾東西
-很快就做別的
-看電影，看不完
-很快打電話找人聊天
-無法一個人寂寞太久
▎巨蟹座 想到最近的委屈哭出來
-躺在床上
-邊躺邊想最近的對話
-感到委屈
-會哭出來
▎獅子座 照鏡子、瘋狂自拍
-突然感到悲傷
-照鏡子
-評價自己的身體
-拍照，拍很多照
▎處女座 把家裡打掃一遍
-清潔家居
-整理所有可以整理的
-很大聲的聽音樂
-可能還會跳舞
▎天秤座 想出門又懶得出門
-受不了一個人
-計劃出門
-出不了門
-只是想聯繫，但不會主動
▎天蠍座 偷看前任動態
-看某人過去的對話
-看前任的現況
-把所有時間都填滿
▎射手座 追劇或出去玩
-看書，吸收知識
-出門，大自然
-追劇
-突然看家居擺設不順眼，
移動擺放位置
▎魔羯座 自言自語、思考工作的事
-自言自語
-花很多時間思考
-又在想工作的事情
▎水瓶座 開車到遠方去看海
-開車到一個地方看海
-不能一個人待在家
-總在找一些有的沒的做
-去老遠為了吃一個想吃很久的
▎雙魚座 睡覺休息+放空
-營造一個很好的獨處空間
-環境都弄到香香的
-睡覺，休息
-會徹底的放空
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
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