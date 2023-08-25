快訊

傳普里格津座機遭俄飛彈擊落？ 五角大廈回應了

大減碳時代來了！歐盟碳關稅如何影響全球企業？

鬼月普度避開「罡塞鬼戶」時辰！以免好兄弟看得到吃不到

旺好運／ 谷帥臻老師
中元普渡示意圖。報系資料照
中元普渡示意圖。報系資料照

旺好運谷帥臻風水命理師指出，農曆七月為民俗鬼月，不少民眾都忙著普度好兄弟，供拜的對象若是陰鬼或祖先，拜拜時間的選擇其實是有學問的，千萬不可用到每天「罡塞鬼戶」這兩個小時的時間，進行普度好兄弟，拜祖先，或是入殮，安葬，陰功德法事。

什麼是「罡塞鬼戶」?

「罡塞鬼戶」為大六壬之時，顧名思義即為「天罡之正氣，塞住陰鬼出入門戶，令其不得通行。」故用此時焚香拜拜，要看目的為何而慎選使用，效果可說是天差地遠。

可以利用「罡塞鬼戶」時拜拜

陽宅化煞鎮宅、個人趨吉避凶：若拜拜目的為陽宅化煞鎮宅，或是個人趨吉避凶保平安，利用「罡塞鬼戶」時焚香拜拜，或在家中焚一爐香，可令陰鬼不敢接近，用於趕鬼驅魔鎮宅效果最好。

不能用「罡塞鬼戶」時拜拜？

1. 普渡、祭祖

若為普度好兄弟或祭祀祖先，萬一不小心用到「罡塞鬼戶」時，因鬼戶出入通道被天罡正氣所塞住，陽間所供奉香火、供品、紙錢等功德，好兄弟或祖先只能敬而遠之，看得到香火供品但卻吃不到，除非等「罡塞鬼戶」時辰過後才能行動，若普度已結束撤供則功德效果不佳。

2. 入殮、火化、下葬、做法事

除此之外，像是入斂、火化、安葬、誦經迴向功德法事，也需要注意避開此時辰。

2023「罡塞鬼戶」時間

谷帥臻老師提醒大家，「罡塞鬼戶」時間會根據廿四節氣而變動如下：

國曆112/7/24-112/8/23，節氣(大暑/立秋)，「罡塞鬼戶」時為早上辰時(7-9時)。

國曆112/8/24-112/9/23，節氣(處暑/白露)，「罡塞鬼戶」時為早上卯時(5-7時)。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

中元節 鬼月 普度

延伸閱讀

中元節拜拜三大原因曝！原本沒「鬼月」？是這皇帝散播流言搞鬼

12星座怕那種鬼？雙魚、巨蟹、雙子自己嚇自己、三星座最怕竟是小氣鬼

鬼月遊聞名全台「民雄鬼屋」 嘉縣：白天逛一點都不可怕

周三「處暑」逢鬼月！命理師：6生肖無形磁場加持「有極強好運」

相關新聞

最會裝傻四星座！城府深不可測 個個都是狠角色

大智若愚的人往往看得最通透，有些人外表看起來天真可愛，實際上內心城府卻很深。

鬼月普度避開「罡塞鬼戶」時辰！以免好兄弟看得到吃不到

旺好運谷帥臻風水命理師指出，農曆七月為民俗鬼月，不少民眾都忙著普度好兄弟，供拜的對象若是陰鬼或祖先，拜拜時間的選擇其實是有學問的，千萬不可用到每天「罡塞鬼戶」這兩個小時的時間，進行普度好兄弟，拜祖先，或是入殮，安葬，陰功德法事。

每日星座運勢／處女別把心事藏心裡 說出來好解決

2023-08-25牡羊座短評：貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。【整體運★★★☆☆】今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、

「天生有福氣」六大特徵！印堂寬闊、手掌有要這些線

很多人都會看手相和面相來算一下自己的運勢，而有哪一些特徵代表你天生就比較有福氣呢？命理師湯鎮瑋老師分享「吉人自有天相的六大徵兆」。

「幹嘛推我？」EQ欠佳三星座 雙魚崩潰王、這星座脾氣大還暴力相向

有些星座個性衝動，遇到壓力就容易爆炸，雙魚也上榜。民進黨立委賴品妤近日捲進父親的「雲豹能源」風暴，今日她被記者追訪，一度發生推擠衝突跌倒，賴品妤對著記者狂吼「為什麼推我？」，她就是雙魚座的。

少年得志也沒用！ 晚年走壞運「3大生肖」第一名不知變通：恐被取代

在人生的道路上，誰都希望能夠出人頭地，發光發熱，但有些人可以少年得志，以最快的速度嶄露頭角，成為事業上的成功者，只是無法長久維持，到晚年時卻被超越，甚至被淘汰，讓我們一起來看看是哪幾個生肖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦