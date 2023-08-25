鬼月普度避開「罡塞鬼戶」時辰！以免好兄弟看得到吃不到

旺好運谷帥臻風水命理師指出，農曆七月為民俗鬼月，不少民眾都忙著普度好兄弟，供拜的對象若是陰鬼或祖先，拜拜時間的選擇其實是有學問的，千萬不可用到每天「罡塞鬼戶」這兩個小時的時間，進行普度好兄弟，拜祖先，或是入殮，安葬，陰功德法事。

什麼是「罡塞鬼戶」?

「罡塞鬼戶」為大六壬之時，顧名思義即為「天罡之正氣，塞住陰鬼出入門戶，令其不得通行。」故用此時焚香拜拜，要看目的為何而慎選使用，效果可說是天差地遠。

可以利用「罡塞鬼戶」時拜拜

陽宅化煞鎮宅、個人趨吉避凶：若拜拜目的為陽宅化煞鎮宅，或是個人趨吉避凶保平安，利用「罡塞鬼戶」時焚香拜拜，或在家中焚一爐香，可令陰鬼不敢接近，用於趕鬼驅魔鎮宅效果最好。

不能用「罡塞鬼戶」時拜拜？

1. 普渡、祭祖

若為普度好兄弟或祭祀祖先，萬一不小心用到「罡塞鬼戶」時，因鬼戶出入通道被天罡正氣所塞住，陽間所供奉香火、供品、紙錢等功德，好兄弟或祖先只能敬而遠之，看得到香火供品但卻吃不到，除非等「罡塞鬼戶」時辰過後才能行動，若普度已結束撤供則功德效果不佳。

2. 入殮、火化、下葬、做法事

除此之外，像是入斂、火化、安葬、誦經迴向功德法事，也需要注意避開此時辰。

2023「罡塞鬼戶」時間

谷帥臻老師提醒大家，「罡塞鬼戶」時間會根據廿四節氣而變動如下：

國曆112/7/24-112/8/23，節氣(大暑/立秋)，「罡塞鬼戶」時為早上辰時(7-9時)。 國曆112/8/24-112/9/23，節氣(處暑/白露)，「罡塞鬼戶」時為早上卯時(5-7時)。

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