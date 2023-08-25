鬼月普度避開「罡塞鬼戶」時辰！以免好兄弟看得到吃不到
旺好運谷帥臻風水命理師指出，農曆七月為民俗鬼月，不少民眾都忙著普度好兄弟，供拜的對象若是陰鬼或祖先，拜拜時間的選擇其實是有學問的，千萬不可用到每天「罡塞鬼戶」這兩個小時的時間，進行普度好兄弟，拜祖先，或是入殮，安葬，陰功德法事。
什麼是「罡塞鬼戶」?
「罡塞鬼戶」為大六壬之時，顧名思義即為「天罡之正氣，塞住陰鬼出入門戶，令其不得通行。」故用此時焚香拜拜，要看目的為何而慎選使用，效果可說是天差地遠。
可以利用「罡塞鬼戶」時拜拜
陽宅化煞鎮宅、個人趨吉避凶：若拜拜目的為陽宅化煞鎮宅，或是個人趨吉避凶保平安，利用「罡塞鬼戶」時焚香拜拜，或在家中焚一爐香，可令陰鬼不敢接近，用於趕鬼驅魔鎮宅效果最好。
不能用「罡塞鬼戶」時拜拜？
1. 普渡、祭祖
若為普度好兄弟或祭祀祖先，萬一不小心用到「罡塞鬼戶」時，因鬼戶出入通道被天罡正氣所塞住，陽間所供奉香火、供品、紙錢等功德，好兄弟或祖先只能敬而遠之，看得到香火供品但卻吃不到，除非等「罡塞鬼戶」時辰過後才能行動，若普度已結束撤供則功德效果不佳。
2. 入殮、火化、下葬、做法事
除此之外，像是入斂、火化、安葬、誦經迴向功德法事，也需要注意避開此時辰。
2023「罡塞鬼戶」時間
谷帥臻老師提醒大家，「罡塞鬼戶」時間會根據廿四節氣而變動如下：
國曆112/7/24-112/8/23，節氣(大暑/立秋)，「罡塞鬼戶」時為早上辰時(7-9時)。
國曆112/8/24-112/9/23，節氣(處暑/白露)，「罡塞鬼戶」時為早上卯時(5-7時)。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🤌今年鬼月特別兇！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 「五鬼運財」招財術曝光
🤌鬼月到！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解
🤌鬼門開倒數！民俗專家籲1地方勿蹲 4生肖快行善防血光之災
🤌鬼月22禁忌一次看！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」
🤌「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財
🤌農曆七月不宜買房、裝潢？風水師楊登嵙教破解法「還更省錢」
🤌鬼月紙錢燒越多越好？ 民俗專家廖大乙搖頭：陰間無通貨膨脹
🤌鬼月情侶禁忌大公開！別玩「壁咚」 這幾句情話講出來「得罪好兄弟」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言