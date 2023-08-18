超怕鬼星座！金牛看鬼片還回想、巨蟹疑心病重、第一名擅長自己嚇自己
農曆七月鬼門開，據傳陰間小鬼都到陽間來活動，因此民俗禁忌超級多。你是鐵齒不信邪的人？還是怕鬼的人呢？命理網站旺好運分享「這些星座竟然最害怕鬼」，快看看有你嗎。
第三名：金牛座
金牛座性格雖然看似平平淡淡，但他們其實非常怕鬼，尤其是看完靈異片之後的模樣，他們很多事情都會小心翼翼，而且還會不斷回想畫面，自己把自己嚇到一個不行。
第二名：巨蟹座
巨蟹座是一個很沒有安全感的性格，而且還帶有一些疑心病，雖然平時看起來很穩重，但如果碰上或聽聞到一些靈異的事件，他們可是會被嚇到不敢獨自一人。
第一名：雙魚座
雙魚座有很豐富的想像力，而且他們的膽子其實也非常小，對於靈異的事物不僅想像力十足，還會加油添醋，而且會突然變得很沒安全感，到最後變成自己嚇自己。
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