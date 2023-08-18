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五鬼磁場！車牌、生日有這8組數字「18、24...」鬼月超級凶

旺好運／ 源數專家陳咨穎
圖為農曆七月車關示意圖。圖片來源/ingimage
圖為農曆七月車關示意圖。圖片來源/ingimage

陳咨穎老師表示，農曆七月鬼門開的期間，凡是你的農曆出生年月日或是手機號碼、車牌有出現以下數字相連的組合要注意！

18、24、36、79

97、81、63、42

以上數字組合是所謂的「五鬼」磁場，磁場的特性如下：

容易猜忌、不尋常規、越晚越有精神、破財、血光、離異、車關、變動......等等，

「五鬼」遇到鬼月會增強磁場特性的能量；如果上面的數字組合出現在你的出生年月日，那你的個人特質會更加明顯；若是出現在車牌，那你在鬼月要特別注意行車安全；假使是出現在手機號碼，那你要特別留意人事物關係的發展，在農曆七月很可能有你所不希望的變化。

陳咨穎老師特別提醒，如果你的數字出現不只一組，可能是分開兩組以上或連在一起，特別是連在一起，例如：636、797、818。那磁場的能量會更強，在農曆七月要更加注意！多注意小心，多多行善種下好的種子準沒錯！

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 生日

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