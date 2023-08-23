血型影響金錢觀？A型連一塊錢都要AA制、這兩血型超級愛請客

血型影響金錢觀？根據搜狐網分享，國外有教授針對千餘名對象進行研究，並發表了《血型與性格學的研究》等系列論文，證明血型也能影響性格。

▎分攤帳單時的態度

1. A型：

A型人只要手頭一有錢，就會馬上存起來，他們在金錢方面既不想浪費一分錢，也不願欠別人人情，那怕只有一塊錢，也要和朋友AA到底。

2. AB型：

AB型接受被人請客時總是「問心無愧」，是對方自己要請客的啊！也絕對不會會請，因為他們覺得自己的錢要用在買他們想買的東西上，而不是用在飯局交際上。

3. B型：

B型人對金錢一點也不執著，他們在付賬方面比較海派，他們也討厭拘泥於小節，常常大方付帳，錢就這樣流出去了。

4. O型：

O型的人超級喜歡請客，覺得只要對方是好朋友，開心最重要。就算是大家要分攤帳單，他們也都會多出一點，去掉零頭，因為他們覺得為一點小錢糾結，實在是很無聊。

▎容易亂花錢的血型

1. B型：

B型人是標準的浪費專家，不考慮將來，只認定自己「現在想要的」，導致經常性衝動購物。

2. O型：

O型人喜歡當大哥、大姊頭，所以吃飯常常請客，一擲千金，他們總是第一個衝去搶帳單的人，有再多錢也不夠花。

3. AB型：

AB型人難以抵抗精神壓力，比起食慾，他們更在乎物慾，總是「花錢買快樂」，所以超愛購物。

4. A型：

A型人性格穩重，節約，基本不會亂花錢，如果某天因為衝動購買了不該買的東西，事後一定會深自反省，不管價格再便宜他們也會後悔。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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