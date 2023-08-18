那個血型最不懂察言觀色？ B型O型放飛自我、這血型天生「讀空氣」高手

哪個星座的人最不會「讀空氣」，老是耍白目讓場面很尷尬。根據搜狐網分享，國外有教授針對千餘名對象進行研究，並發表了《血型與性格學的研究》等系列論文，證明血型也能影響性格。

▎誰最不會察言觀色？

1.B型：

B型人活得自由自在，向來都我行我素，很不會「讀空氣」，周圍怎樣都與自己無關，想說的話隨口而出，從不會考慮聽者的感受。

2.O型：

O型人有時候會太忘我，當他們將全副精力集中在感興趣的事情上時，就會忘記還要顧及周圍的事情，張口就說出沒禮貌的話。

3.A型：

A型的人，是所有血型中最在乎別人對自己看法的人，他們一板一眼，做事很謹慎，不能忍受別人的批評，所以他們會拚命觀察周圍的情況，避免出錯。

4. AB型：

AB型的人兼具A型和B型人的優點，他們思維敏銳，具有瞬間分析的能力，也很容易適應環境的，觀察周圍人的反應做出得體的應對。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

udn討論區