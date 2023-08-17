什麼血型是易怒體質？O型自走砲 、這型像火山慢慢積蓄能量
血型影響性格？根據搜狐網分享，國外有教授針對千餘名對象進行研究，並發表了《血型與性格學的研究》等系列論文，證明血型也能影響性格。
▎誰是易怒體質？
1.O型：
超級急性子，一點小事就能惹火他們，O型人性格中有好鬥的一面，只因為「我氣不過，想發洩一下」就會大發雷霆。
2.B型：
B型人莫名就發火，他們看上去脾氣很好，其實性情很直接，被憤怒沖昏頭腦時，平日的理性就會消失不見，周圍的人常常看不懂再演哪齣。
3.AB型：
AB型人以冷靜著稱，基本上很少生氣，可是如果踩到他們的雷點，發起脾氣來將十分恐怖，由於他們會控制情緒，一般怒火很快會平息。
4.A型：
A型的人平常善於忍耐，往往是一忍再忍，忍到不能忍時，就像火山能量積蓄已久一次大爆發，因此一旦惹他們生氣，後果不堪設想。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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