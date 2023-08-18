戀愛誰最討厭聽大道理？獅子只能誇讚、雙子辯到底、2星座要你無腦挺他

對於有些星座來說，講大道理是沒有用的，他們更喜歡的是靠著感覺走。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『『星座』要注意喔‼️跟這幾個星座談戀愛💕千萬不要一直說大道理❌他們更愛聽好話🌟，請參考太陽以及金星。

▎牡羊座 只想聽好聽話

很多人認為牡羊座各個都伶牙俐齒，他們其實有自己的堅持，牡羊座是非常講義氣的，當他們今天把你當做自己人，就會無條件相信你。無論發生什麼事，千萬不要和牡羊座硬碰硬、講道理，只要讓他覺得「你站在他那邊」就好了。

和牡羊座相處講話，都需要包裝一下，他們是標準的吃軟不吃硬，就算事實也不能講得太直接。如果真的要和牡羊座講道理，一定要等到事後，因為事發的時候，牡羊座很衝動，完全聽不進去，事後反而可以很冷靜自省，與他們相處只要「感同身受」就好了。

▎雙魚座 想像力是你的超能力

雙魚座面對感情是很需要安全感的，如果你敷衍他們或是對他們不關心，就會發現你和雙魚座戀愛時，他們情緒起起伏伏難以捉摸。有時候雙魚座鬧脾氣，其實只是在討抱抱，只是他們不會表達的這麼直接。

在跟雙魚座談戀愛，如果你一直跟他們講道理，當下雙魚座只會覺得你在摧毀他的自信，根本不在乎他的感受。與雙魚座談戀愛是需要想像力的，但這也是他們的致命傷，有時候遇到一個嘴很甜的人，一下子就被迷得暈頭轉向了。

▎雙子座 嘴巴動得比腦子快

如果你要和「嘴巴動得比腦子快」的雙子座講道理，反而會激起他們的勝負欲，跟你爭辯到底。雙子座的個性比較急，很多時候你發現你才剛開口，他們就大概知道你要說什麼了，所以與雙子座最有效的溝通是讓他們不要急，冷靜下來，用柔軟的方式去應對。

面對雙子座提出的的問題，不是甜言蜜語就可以了，要去正視他們的問題， 如果敷衍他們或是沒有正視問題，他們都知道。和雙子座談戀愛，重點是不能是個無聊的人，他們很重視有來有往的感情，也很看重你給他們的反應。

▎獅子座 自尊比天高

與獅子座談戀愛要當個「語言藝術家」，在外面一定要順著他們，做足面子，但在單獨兩人的時候，你說一些大實話，他們才有可能聽得進去。而在獅子座的世界中， 他們是王者，只有他們可以對別人講大道理。

獅子座非常需要讚美，你一直餵糖給他吃，他就會乖得像一隻大貓一樣，但是如果一直跟他爭執，讓他顏面掃地，獅子座就會情緒大爆炸。獅子座雖然自尊心很高，但其實也聽得進去別人的意見，只是你的方式要用對，不要用命令他的方式。

▎天蠍座 第一時間站在他那邊

外冷內熱的天蠍座，不會承認他們喜歡聽好聽話，當得到你的讚美，他們外表會表現毫不在乎，其實內心很開心。天蠍座是沒有灰色地帶的，一但把你當做自己人就會力挺到底，甚至不惜丟掉自己的原則，第一時間站在你這邊。

天蠍座非常會護短，就算是你做錯事也沒關係，他們會站在你這邊，也有可能幫你善後。所以當天蠍座遇到問題，你第一時間的反應很重要，如果你在第一時間沒有站在他們那邊，反而跟他們說一些大道理的話，天蠍座會覺得你根本不在乎他們。

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