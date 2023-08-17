「鬼月」超幸運？牡羊人生贏家、天秤貴人多、2星座旺到有人來借錢

農曆七月鬼門開，也有不少民俗禁忌。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』農曆七月鬼門開‼️運勢不跌～反升的星座⭐️來接好運囉！」，這些星座逆向操作，別人怕怕的「鬼月」反而是他們的「幸運月」，建議參考太陽和上升星座，上升為主，太陽為輔。

▎金牛座 財運旺、舊情復燃

農曆七月正財運、偏財運都很棒，如果你平常就積極努力，奮發向上，這段期間很容易被看到，可能會加薪或拿到獎金。如果平常就是斜槓青年，副業也會帶來很好的收益。但要注意的是，農曆七月雖然進帳蠻多，但花費也特別兇，可能突然需要請客或是有親友情人來借錢，但安德魯建議不要在感情上牽扯到金錢比較好。

這段期間也是感情加溫期，單身的金牛座很容易跟過去戀情產生連結，也許是之前的曖昧對象或是以前的情人舊情復燃，當桃花來時，建議金牛座要稍微主動，才有機會。

至於有伴侶的金牛座，容易為了一些小事和伴侶爭吵，但可以放心，感情不會破裂，反而越吵感情越好，但是記得爭執時，不要把話說太絕，要給彼此留後路。

▎巨蟹座 網路副業超旺

農曆七月巨蟹座的好運在工作和金錢，巨蟹座會很想賺錢，新的合作機會和案子都能順推進，如果有和網路相關的副業，例如直播、社群媒體等，這段期間都有好表現。如果是正在求職的巨蟹座，也會有蠻多機會，有望找到志趣相投的工作。建議這段期間可以多投履歷，會有好消息傳出。

巨蟹座農曆七月財運很旺，但要注意待人處事不要太過海派，行事要稍微低調，不要讓別人知道你賺飽飽、很有錢，可能會有親友來情緒勒索或是向你借錢。

▎天秤座 身邊貴人多

農曆七月天秤座在工作運、財運都很好，工作會有很多新機會，也會有新的合作案，但是建議這段期間要穩住自己的心態，不要給自己太大的壓力，別讓自己太緊繃，反而影響到表現。

這段時間容易有流言蜚語，安德魯建議天秤座稍微整理人際關係，不要花太多時間精力在無效社交上。在職場上、朋友圈都建議來個斷捨離。

天秤座在財運上有很多貴人，只要你願意開口，身邊隨時有人願意幫助你。建議天秤座先照顧好自己的情緒，遇到事情先穩下來，不要胡思亂想，讓能量磁場乾淨，好運和財運就會來到，總之天秤座農曆七月的重點在身心靈要平衡，就算鬼門開也有好運氣。

▎獅子座 賺多但也可能花多

農曆七月獅子座在職場、財運有很多新機會，但是要這段期間情緒起伏很大，可能會賺多花多，因為你會找很多理由，慰勞自己花錢買開心。

安德魯提醒獅子座雖然農曆七月賺錢雖然管道多，但也要能守住，請好好檢視自己的理財狀況。

▎牡羊座 人生贏家 小心過勞

農曆七月是心想事成的一個月，牡羊座堪稱「人生贏家」。牡羊座在工作職場上充滿動力，也充滿各種機會。因為想達到目標而拚盡全力，牡羊座容易有過勞情形出現。安德魯建議牡羊座做好時間規劃，別單憑一股傻勁衝刺累壞自己，要多注意身體健康，也多關注自己的情緒。

農曆七月的牡羊座很想賺錢，但當機會真的來時，你又覺得有點累，要知道付出才會有獲得，一定要犧牲掉一些私人玩樂時間才會獲得。

單身的牡羊魅力無窮，就算抱著隨緣心態，也有機會認識不錯的對象，也有機會發展。牡羊座雖然桃花多、選擇多，但切記不要不要玩世不恭，不要把隨緣當隨便。

有對象的牡羊座和另一半溝通順暢，容易有共識，戀情會加溫。建議多安排增進感情的活動，牡羊座農曆七月工作感情都要兼顧。別因為想賺錢，工作到忘我，忘了經營感情。

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