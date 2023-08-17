最常「偷吃步」星座！牡羊沒抓到裝沒事、射手怕麻煩、這星座其實只想快一點
工作上常常會有SOP，大多數人都會乖乖照做，但就是有些人喜歡耍小聰明，投機取巧，只要別人當場沒戳破，他們就覺得佔到便宜了。命理網站旺好運分享「這些星座竟然很愛投機取巧」，快看看哪些星座最喜歡「偷吃步」。
第三名：牡羊座
牡羊座性格比較幼稚一點，所以常常有一些偷吃步的思考模式，對他們來說只要沒有被抓到就僥倖看待，但其實這樣久了，很可能造成某些隱藏的問題。
第二名：射手座
射手座很討厭去思考太多事情，他們比較直接與簡單，因此討厭很繁瑣及複雜的程序，有時候就會運用一些投機取巧的小聰明去略過這些麻煩。
第一名：雙子座
雙子座的人其實相當聰明，在處理事情上，總是有許多別人意想不到的想法，還會耍點小聰明，但主要都是希望事情的流暢度可以有效率一些。
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