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最常「偷吃步」星座！牡羊沒抓到裝沒事、射手怕麻煩、這星座其實只想快一點

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為動歪腦筋示意圖，圖片來源/ingimage
圖為動歪腦筋示意圖，圖片來源/ingimage

工作上常常會有SOP，大多數人都會乖乖照做，但就是有些人喜歡耍小聰明，投機取巧，只要別人當場沒戳破，他們就覺得佔到便宜了。命理網站旺好運分享「這些星座竟然很愛投機取巧」，快看看哪些星座最喜歡「偷吃步」。

第三名：牡羊座

牡羊座性格比較幼稚一點，所以常常有一些偷吃步的思考模式，對他們來說只要沒有被抓到就僥倖看待，但其實這樣久了，很可能造成某些隱藏的問題。

第二名：射手座

射手座很討厭去思考太多事情，他們比較直接與簡單，因此討厭很繁瑣及複雜的程序，有時候就會運用一些投機取巧的小聰明去略過這些麻煩。

第一名：雙子座

雙子座的人其實相當聰明，在處理事情上，總是有許多別人意想不到的想法，還會耍點小聰明，但主要都是希望事情的流暢度可以有效率一些。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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