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你適合到國外發展嗎？這些生肖驛馬星旺、越遠越能發大財

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你適合到國外發展嗎？這些生肖驛馬星旺、越遠越能發大財(圖片來源：Shutterstock)
你適合到國外發展嗎？這些生肖驛馬星旺、越遠越能發大財(圖片來源：Shutterstock)

每個生肖都有著不同的優勢和特質，這些特質也就影響了每個生肖的發展方向。有些適合留在家鄉求財，而有些則適合外出奔波。今天，科技紫微網要來為大家分析，哪些生肖的特質適合出外求財，大家在生涯規畫時可以列入參考。

生肖虎

生肖虎的人一般都有衝鋒陷陣的大將之風，他們不太能安於現狀，適合在競爭性大、變化迅速、高挑戰性、以及人情關係較低的環境中發展事業。越是新鮮、變化、富挑戰性的行業，越利於他們發揮潛能，所以在外地發展，對生肖虎的特質是有利的。但要注意的是，在與人交往互動時，要注意控制好自己情緒，切勿莽撞、激進。

生肖馬

馬是十二生肖中最愛自由並喜歡冒險的生肖之一。他們的行動力與自我鞭策力都是數一數二的，不但喜歡外出尋求冒險與挑戰，而且外出運極強。遠離故鄉，在外尋找發展，可以避免肖馬者與六親的衝突。充沛的精力，讓他們不知疲倦，能積極地在外面開拓新的市場和商機。雖然奔波辛苦，但他們的人生際遇會充滿驚奇；起伏雖大，卻能獲得更多新的契機。

生肖猴

猴是一個閒不住的屬相，他們活潑好動、聰明機智，對世界充滿好奇心。這樣的人當然無法在一個地方安穩坐著，相反的，去廣闊的天地闖蕩，反而會有利於他們發揮特質。人類如果沒有慾望，就沒有進步的原動力。屬猴人正因為受到這種「貪」的慾望驅使，往往能表現出極強的競爭力與適應力。

生肖龍

生肖龍也是動中求財的代表之一。他們適合的行業廣泛，也不受限於地域，只要是他們有興趣的行業，憑藉肖龍者客觀理性的作風、開闊的眼界、和威嚴的領導力，前期可能辛苦一點，但後期不難步步高升。更因為在外少了些束縛，反而容易獲得成功，因此也是適合出外創業、做生意的一個屬相。

如果你是這幾個生肖中的一個，不妨嘗試外出尋找商機，讓自己創造更多的財富吧！

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