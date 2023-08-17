快訊

夏威夷野火燒出殖民的苦難史！當地原住民怎麼看？

早晨財經速解讀／金融股大跳水 2023還能存金融？美股再修正 特斯拉降價潮未停

太勵志！21歲AV女優考上台大 曾是資優班學生

如何和12星座有效溝通！火象開門見山、水象動之以情、「他們」點到為止

聯合新聞網／ 實習編輯 ／林正文
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

跟別人溝通卻不知道對方有沒有聽進去或是聽不懂嗎？，占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』氣死🔥是沒在聽‼️還是聽不懂‼️跟《12星座》到底要怎麼溝通才有用？！，請參考太陽以及月亮。

▎火象星座／牡羊、獅子、射手

要和火象星座們溝通其實不難，只是時機很重要！一定要在他們心情好的時候去溝通、請求幫忙，愛表現的他們幾乎都會同意。但是如果火象星座心情不好，他們就會有一點厭世，就算事情再怎麼合理，他們也會為了反對而反對，完全聽不進去。

想要和火象星座溝通還有一個特點就是要長話短說，長篇大論對他們來說就像在念經，開門見山最好。在和火象星座溝通也要注意說話的藝術，他們最討厭被限制、被命令，大部分都是吃軟不吃硬的，所以把姿態放下，讓他們佔上風，效果也會更好。

▎土象星座／金牛、處女、摩羯

耳朵、脾氣都比較硬的土象星座，決定了一件事就比較難改變， 和他們溝通時要很有技巧，要讓他們知道做了這件事利大於弊，不會吃虧，絕對不能讓他們覺得被佔便宜。

和土象星座講事情時，他們常常會不說話，這是他們在分析你剛剛說的話，所以不用覺得他們沒有在聽。跟土象星座溝通最大的重點是不要說謊、設套路，理性的他們腦子也動得很快，只要一發現不對勁，他們的警戒心就會跑出來了。

▎水象星座／巨蟹、天蠍、雙魚

和水象星座溝通時一定要動之以情，表面上他們都很好溝通，但是只要態度不對或是用錯方式，他們其實骨子裡超級硬。身為感性腦的水象星座是非常在意「尊重」這件事，如果有被你指使的感覺，雖然表面上可能會答應，但是心裡卻是千百個不願意，甚至時間一拉長，他們叛逆的那一面就會跑出來。

與水象星座相處時，無論你們之間是什麼樣的關係，只要先認同他，讓他覺得你是站在他那一邊的，他們的防衛心就會大大下降，溝通起來也會比較順利。

▎風象星座／雙子、天秤、水瓶

與風象星座溝通時，他們表面上有在聽，但是他們只會聽他們想聽的，會自動略過那些他們不想知道的。風象星座蠻容易敷衍別人的，當你發現他們在敷衍的時候，就代表這個溝通無效，他們沒有聽進去。跟風象星座最有效的溝通方式就是點到為止，用暗示的方式他們其實都會知道。

與風象星座溝通是需要理性的，他們心中通常都會有自己的一個道理在，如果讓他們覺得你說出的話沒有道理，反而會引發跟風象星座的爭執。時效性也是與風象星座溝通的技巧，他們不喜歡翻舊帳，所以最好在事情發生當下與他們溝通。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。

安德魯的賤聲房 星座

延伸閱讀

你適合到國外發展嗎？這些生肖驛馬星旺、越遠越能發大財

忍不住！「4星座」分手後特別留念 還會偷偷看你的動態

生命力頑強…四星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

不期不待沒有傷害！「佛系戀愛」天蠍裝高冷、巨蟹怕受傷、這星座不敢去愛

相關新聞

如何和12星座有效溝通！火象開門見山、水象動之以情、「他們」點到為止

跟別人溝通卻不知道對方有沒有聽進去或是聽不懂嗎？，占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』氣死🔥是沒在聽‼️還是聽不懂‼️跟《12星座》到底要怎麼溝通才有用？！，請參考太陽以及月亮。

每日星座運勢／牡羊與客戶溝通順暢 可望談成生意

2023-08-17牡羊座短評：溝通的日子，適合進行心靈交流。【整體運★★★★★】有伴侶的人感情甜蜜，溝通良好，因交流而加深彼此的了解，看到對方的另一面；單身者與說話投機的異性容易來電，與有緣人徹夜長

鬼門開後1字別說！民俗專家揭普度必講3句話 1禁忌要注意

農曆7月「鬼門開」後，各地廟宇、公司機關或家戶舉辦法會或祭祀普度施食，民俗專家廖大乙提醒，普度記得要「見天」，且一定要說...

你適合到國外發展嗎？這些生肖驛馬星旺、越遠越能發大財

每個生肖都有著不同的優勢和特質，這些特質也就影響了每個生肖的發展方向。有些適合留在家鄉求財，而有些則適合外出奔波。今天，科技紫微網要來為大家分析，哪些生肖的特質適合出外求財，大家在生涯規畫時可以列入參考。

忍不住！「4星座」分手後特別留念 還會偷偷看你的動態

不少人都有這樣的經歷，即使分手了還是忍不住點開前任的社群帳號，查看對方的近期動態。有時候隨意的一張照片，幾句簡短的文案，都能牽動你的情緒，讓你瞬間失落起來，懷疑他是否已經有了新對象。可是即便如此，還是會忍不住手賤點開。今天說的這幾個星座，就非常愛幹這種事，跟著科技紫微網來看看是哪些星座吧！請參考太陽星座或者是金星星座喔！

極凶...鬼門開遇60年一遇「黑兔年」 道教總會籲別去這些地方

今天是鬼門開首日，今年遇到閏二月且又是60年一遇的黑兔年，台灣道教總會強調今年鬼月水患的情形加劇，呼籲山谷、海邊、溪流等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦