如何和12星座有效溝通！火象開門見山、水象動之以情、「他們」點到為止

跟別人溝通卻不知道對方有沒有聽進去或是聽不懂嗎？，占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』氣死🔥是沒在聽‼️還是聽不懂‼️跟《12星座》到底要怎麼溝通才有用？！，請參考太陽以及月亮。

▎火象星座／牡羊、獅子、射手

要和火象星座們溝通其實不難，只是時機很重要！一定要在他們心情好的時候去溝通、請求幫忙，愛表現的他們幾乎都會同意。但是如果火象星座心情不好，他們就會有一點厭世，就算事情再怎麼合理，他們也會為了反對而反對，完全聽不進去。

想要和火象星座溝通還有一個特點就是要長話短說，長篇大論對他們來說就像在念經，開門見山最好。在和火象星座溝通也要注意說話的藝術，他們最討厭被限制、被命令，大部分都是吃軟不吃硬的，所以把姿態放下，讓他們佔上風，效果也會更好。

▎土象星座／金牛、處女、摩羯

耳朵、脾氣都比較硬的土象星座，決定了一件事就比較難改變， 和他們溝通時要很有技巧，要讓他們知道做了這件事利大於弊，不會吃虧，絕對不能讓他們覺得被佔便宜。

和土象星座講事情時，他們常常會不說話，這是他們在分析你剛剛說的話，所以不用覺得他們沒有在聽。跟土象星座溝通最大的重點是不要說謊、設套路，理性的他們腦子也動得很快，只要一發現不對勁，他們的警戒心就會跑出來了。

▎水象星座／巨蟹、天蠍、雙魚

和水象星座溝通時一定要動之以情，表面上他們都很好溝通，但是只要態度不對或是用錯方式，他們其實骨子裡超級硬。身為感性腦的水象星座是非常在意「尊重」這件事，如果有被你指使的感覺，雖然表面上可能會答應，但是心裡卻是千百個不願意，甚至時間一拉長，他們叛逆的那一面就會跑出來。

與水象星座相處時，無論你們之間是什麼樣的關係，只要先認同他，讓他覺得你是站在他那一邊的，他們的防衛心就會大大下降，溝通起來也會比較順利。

▎風象星座／雙子、天秤、水瓶

與風象星座溝通時，他們表面上有在聽，但是他們只會聽他們想聽的，會自動略過那些他們不想知道的。風象星座蠻容易敷衍別人的，當你發現他們在敷衍的時候，就代表這個溝通無效，他們沒有聽進去。跟風象星座最有效的溝通方式就是點到為止，用暗示的方式他們其實都會知道。

與風象星座溝通是需要理性的，他們心中通常都會有自己的一個道理在，如果讓他們覺得你說出的話沒有道理，反而會引發跟風象星座的爭執。時效性也是與風象星座溝通的技巧，他們不喜歡翻舊帳，所以最好在事情發生當下與他們溝通。

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