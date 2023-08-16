蛇蠍心腸貪「不義之財」面相！遇到眼嘴鼻長這樣的人快逃

常言道「相由心生」，什麼樣的人天生狠毒，容易貪不義之財？命理專家周映君老師在命運好好玩節目分享，「這些面相的人歪腦筋動得特別快」，如果你身邊有這類面相的人，你要多當心了。

▎內心邪惡、不擇手段

特徵／兩眼斜視、三角眼

眼睛正視代表心正，如果總是斜眼看人，代表心裡老是在想些不好的事情。所謂君子愛財，取之有道，兩眼斜視或是三角眼的人，非常聰明且會動歪腦筋，遇到他們請多提防。

▎城府頗深、野心算計

特徵／鼻樑起節、歪斜、鼻頭帶鉤

這種人常會騙好朋友，他們可能好賭或有其他不好的習性。鷹勾鼻鼻頭比較尖的人，聰明且腦筋動得快，但個性比較孤僻、比較自我，當他們追逐慾望的時候，會狠毒不留情面，不留餘地，這種人要特別當心。

▎不顧道義、專耍手段

特徵／耳後見腮

從背面可以看到他的腮幫子，如果是肉不算，是指骨頭。另外如果嘴巴不正的人也不好，生病中風不算，這種人容易忘恩負義。對他越好，他越容易害你。他們報復心強，就算你只是開個小玩笑惹到他，他一定會報復。

命理老師黃友輔老師也加碼分享，「哪些面相的人容易貪不義之財？」老師說，人相學有口訣：「五尖同在，貪婪不義之徒」。臉上有五處尖的人，就是會貪不義之財的人，不用五項全中，只要兩、三項被說中，就算符合。

一、鼻子尖

鷹勾鼻，心歹毒，吃人會吃到骨頭去，一點不剩。

二、下巴尖

這種人通常坐享其成，不願意付出，尖酸刻薄，他們心胸狹窄。

三、嘴唇尖

一般來說，講話得理不饒人，尖酸刻薄會攻擊人，對錢財方面，也是會吃人錢財。

四、顴骨尖

顴骨發達代表有管理能力，這邊說的顴骨尖，是無肉包覆，顴骨尖女生會剋夫，因為個性做事狠辣，不給人流後路，老公會受不了。

五、耳朵尖

民間說法妖怪都是耳朵尖，且都躲在見不得光的暗處。耳朵尖的人代表錢財來得不光明正大，都是不義之財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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