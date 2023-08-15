父母血型決定小孩智商？4大血型聰明排行榜：第一名是他

爸媽的血型組合，決定孩子的智商？Ａ型+Ｂ型的父母可能生出四種血型的孩子，一對Ｏ型的父母的孩子卻只會是O型。而搜狐網報導，根據國外研究，血型和智商確實存在一定的遺傳關係，不同血型也有平均「智商排行榜」，而AB型則是公認最聰明的血型。

報系資料圖表

國外公認血型智商排名如下：

第一名：AB型

AB血型的人，智商排名第一，記憶力過人，這也是比較少見的血型，據說全球只有9%的人是AB型。

AB型的人融合了父母A型血和B型血的優點，在人性格發育中，他們融合了理性與感性，既嚴謹又狂熱。AB型的人個性敏感，學習領悟力很強，學東西很快，觀察力也很好，很容易脫穎而出。

第二名：O型

O型血被稱為為「萬能血型」，他們可以輸血給任何血型的人，也被稱為最古老的血型。

根據研究，O型血的人，大腦以及左海馬體含量高於其他血型，意味著他們先天智商比較高，記憶力驚人，在記憶和背誦表現突出，另外O型人情商也比較高。

O型人也是典型典型的行動派代表，搭配高情商，代表他們遇到事情有較強的行動力和處理能力。

第三名：A型

A型血是最常見的血型，智力一般，不過優點是踏實可靠。據說，德國人中有43%都是A型人，而他們向來以一絲不苟，嚴謹工業聞名世界。

A型人學習能力較弱，需要一段時間才能接受新鮮事物，非常相信規則。但他們最大特點就是嚴謹，理性，踏實穩重，有超強的觀察力和專注力。有強烈的集體責任感，極具有大局觀。

第四名：B型

B型的人個性鮮明，並不是不聰明，而是他們個性偏執又情緒化，欠缺理性，容易分心，所以在學習上表現普遍較差。

不過B型的人具有藝術家性格，語言表達能力強，對人和事表現出極大的熱情。因為B型人對喜歡的事物偏執且專注，所以很容易成為藝術家。

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