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12星座戀愛陰暗面！ 火象超黏人、土象吵到底、風象討厭別人說隨便

聯合新聞網／ 實習編輯 ／林正文
（示意圖／Ingimage）
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▎火象星座／牡羊、獅子、射手

火象星座不論在愛情、友情、親情裡都是很需要被認同的！火象星座往往在問問題時其實心裡就已經有答案了，但是當他們想要表現的隨和也還是會問別人意見，這時候如果沒有聽到他們想要的答案，他們有可能會覺得你在潑他冷水。

給人獨立印象的火象星座，在談戀愛不為人知的一面是其實他們依賴感蠻重的，特別是在熱戀的時候，他們會時時刻刻想要黏在對方身邊，可能表面會裝一下，但是不要被他們的表象騙了，他們只是礙於面子在克制自己。

▎土象星座／金牛、處女、摩羯

土象星座是非常會隱藏自己的情緒的，他們明明很在乎卻會裝沒事、大方的樣子。土象星座在感情裡不太會表達，雖然他們很討厭冷戰，但是由於說不出口，常常會導致多說多錯、乾脆不要說的局面。

土象星座是很不能接受無理取鬧的，凡事都要有理為跟據，就算是談戀愛也是。如果今天你沒有根據就誣賴他們，平常表現出無所謂的土象星座絕對會跟你力爭到底。而平常壓抑自己不滿的土象星座，一但被踩到底線是非常難哄的，一但他們不再願意跟你吵、跟你溝通，就代表這個事情已經很嚴重了。

▎風象星座／雙子、天秤、水瓶

風象星座在談戀愛的時候雖然會表現很隨和的態度，但他們卻很討厭沒有想法的人，在面對問題卻遲遲拿不定主意的話，會默默被他們在心裡大扣分。風象星座在面對感情的時候其實還蠻理性的，如果今天對方背叛或劈腿的話，他們就會整理好情緒，頭也不回地離開。

最好攻陷風象星座的時機其實是晚上，他們在白天很正常，但是一到夜晚就會卸下白天的武裝，變得特別脆弱。風象星座雖然是可以享受孤獨的，但是又很討厭孤獨寂寞帶給他的感覺。與風象星座有爭執的時候他們也愛說反話，所以要察覺到他們真正想要表達的意思。

▎水象星座／巨蟹、天蠍、雙魚

平常脾氣很好的水象星座談戀愛很容易胡思亂想，而且在情緒的控管常會小小的失控。當他們在上演小劇場的時候，不會表達自己的情緒，所以常常會有一些無俚頭的表現。當今天水象星座開始陰陽怪氣可能就要注意了，他們表面上說的跟心裡想的可能不同，要讀懂他們的小心思。

在和水象星座相處時絕對不要說謊，雖然他們表面上看起來全心全意的相信另一半，但其實水象星座是選擇相信，不是發自內心的，一但信任破壞了就很難再建立了。當他們在和你訴說心事的時候，對跟錯沒有這麼重要，只要讓他們覺得你是站在他那邊的就好。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。

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