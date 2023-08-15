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「鬼門關開」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財

聯合新聞網／ 清水孟國際塔羅小孟老師
圖為中元節基隆放水燈，為「好兄弟」引路。記者游明煌攝影／報系資料照
圖為中元節基隆放水燈，為「好兄弟」引路。記者游明煌攝影／報系資料照

農曆七月到了，「鬼門關」大開，據說「好兄弟」會回到人間，期間有不少禁忌，還要安排中元節普渡安撫好兄弟保平安。根據民間習俗，今(15)日晚間23時就是子時「鬼門開」的時辰，小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書分享有四個生肖財運特別旺，農曆七月發大財。

屬馬

鬼月工作靈感特別的強烈，適合在工作上多發揮你的靈感，並分享給同事們他們會覺得你的想法很好，而且也可以幫助到他們，另外你可以多把一些想到的點子紀錄下來，也許在未來工作會用到你現在所想到的事物，想要議論薪資的人，不妨趁著鬼月趕快找上司主管議論，說不定能議論到很好的價格，正財運勢旺到爆，鬼月大發正財。

屬牛

生肖屬牛的人，鬼月財運驚人，會有很多投資機會，若有人告訴你要投資哪些股票基金要仔細聆聽，因為他們說的都是會賺錢的，鬼月投資運大發。

屬龍

屬龍的人，嚴格來說你是一個省錢達人，深諳「貨比三家不吃虧」的道理。鬼月你能把金錢的效益發揮最大化，平時也會多加利用餐券，或搭配信用卡在消費同時賺取回饋，另外同事請客朋友突然買單與送禮機會大增，讓你在鬼月倍感溫馨，鬼月財運有意外驚喜。

屬雞

鬼月屬雞的朋友偏財運非常旺盛，若可以購買一些刮刮樂或到量販店參加抽獎活動，都能讓你抽到不錯的獎項，若你想購買期待已久的商品，也能買到便宜的價格讓你開心到跳起來，鬼月能有大發橫財機率。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 鬼門關 中元節 股票 財運 刮刮樂 偏財運

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