鬼門開倒數！5星座膽子大「最不怕鬼」射手很冷靜、第一名常跳脫常規

都市傳說永遠都在說，越說越可怕，越怕的東西越看不見。農曆七月即將到來，傳說中的鬼月，也深植人心，只是真的有那麼可怕嗎？也許只是別人嚇你，或是自己嚇自己而已。對以下五個星座來說，就是這麼認為！

TOP 5：金牛座

金牛座是個土象星座，他們很重視現實和物質這種比較實際的，所以對於鬼這種不夠科學的超自然現象，是抱持著比較理性的態度，自然也就不容易感到恐懼。而且金牛座對很多事都講求實事求是，除非有確鑿的證據，讓他們相信鬼是確實存在，否則他們會用較為保守的態度，來看待鬼。

此外，金牛座很相信自己的判斷和直覺，不會因為他人的言論而感到恐懼或害怕。由於他們對於超自然事物較少關注，也因此金牛座相對較少有與超自然現象相關的經驗或接觸，在這方面可能較為陌生，也就不容易產生恐懼。

TOP 4：牡羊座

牡羊座是相當勇敢和有自信的，天生充滿好奇心，對於未知的事物和現象，充滿著探索的冒險精神。這使得他們在面對鬼這種超自然現象時，抱有開放的態度，並願意去探索和瞭解，自然的就表現得很勇敢，而不容易感到恐懼且退縮。

牡羊座擁有強烈的自我肯定和自信心，做事也很相信自己的直覺和自主性，這種自信心，使得他們對於鬼這種超自然現象，會保持較為冷靜和理性的態度，自然的就不會感到害怕。

TOP 3：獅子座

獅子座有強大的自信心和意志，很相信自己的能力和價值，也喜歡冒險和迎接挑戰，會勇於面對各種情況，不會因為情況不明而想要退縮。相對的，對於神秘的事物會比較保持冷靜和自信。他們對於困難的事情，會樂於面對挑戰，並以現實的度角，實際的方法來解決疑惑。

獅子座也喜歡成為他人的榜樣，為他人帶來力量和勇氣，所以不會表現出害怕或恐懼的樣子，而是展現出堅強的態度，成為他人學習的樣子。當然獅子座更喜歡掌控自己，這讓他們面對鬼的事件，更不容易感到無助或害怕。

TOP 2：射手座

射手座充滿好奇心和冒險精神，對於神秘和超自然的不確定事物現象，充滿著好奇心，並願意去探索和瞭解。而在面對挑戰和困難時，會展現出積極的態度，使得他們在面對超自然現象時能保持冷靜和勇敢，相信自己能夠處理任何情況。

射手座相較其星座，會用開放的態度來面對心靈的信仰，相信有更大的力量或靈性存在，而且他們喜歡思考哲學性的問題，尋求更深層次的意義，所以對於超自然現象持有較為寬容的態度，而不是感到驚嚇。

TOP 1：水瓶座

水瓶座以理性和冷靜著稱。他們偏好用邏輯思考來解決問題，不容易因情緒或感性因素而被影響。他們心態也比較開放，對於不同的信仰和文化，會抱持包容態度，不會輕易排斥超自然現象。同時，他們傾向於以科學和理性的角度來看待，尋求合理的解釋，而非盲目相信有鬼魂。

水瓶座會用跳脫常規和跳脫傳統的思維模式，來追求知識和真理，尤其在面對超自然現象時，能夠以全新的視角來看待，不容易受到固有的恐懼或偏見所左右。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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