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迎七夕！3生肖愛情運獲神助 專家推「一送禮好物」：防小人破壞感情

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆七月七日為七夕情人節，對情侶而言是非常重要的節日。示意圖/ingimage
農曆七月七日為七夕情人節，對情侶而言是非常重要的節日。示意圖/ingimage

農曆七月禁忌好多？每天都怕得罪好兄弟？命理師柯柏成在FB分享，農曆七月不見得整個月都要過的緊張兮兮，因為下個禮拜的七夕情人節就是值得慶祝的浪漫日子。柯柏成表示，雖然牛郎與織女的七夕故事沒有圓滿結局，不過因為商業化的關係加上外來文化影響，演變成每個月都有情人節，聖誕節也變得像情人節，因此七夕也成為不能忽略的節日。

這個月22日將迎來農曆七月初七，當天也正好是文魁星的聖誕。文魁星在古代為掌管科舉的星宿，因此如果家裡有即將應考或準備考公職的考生，可在七夕晚上朝著北斗星的方向雙手合十祭拜文魁星，以增加考運，若再講究點可以設香案擺上花生、桂圓、核桃等供品。

柯柏成提及，由於今年七夕是農曆壬子日，當天流日沖馬，因此屬馬的朋友若要在七夕跟情人約會或告白需多加留意，意外小插曲較多，應將事情事先預備妥善，以免出紕漏，也要留下充足時間，避免塞車導致約會遲到。

另一方面，今年七夕牛、猴、龍這3個生肖的愛情運如有神助，應多加把握，這三個生肖在情人節當天的運勢不錯，建議多主動、積極與對方溝通、交流，有望得到實質性的發展，想告白的成功機率也會大大提升。

若是想在七夕送禮，柯柏成解釋，以往七夕，古人以梳子喻相思，代表對方的掛念，用梳子每天梳頭髮，也代表兩人之間的關係親密，因此他們會將梳子作為禮物送給情人，不過他也建議，若要送禮盡量避免塑膠材質的梳子，桃木梳最為理想，因桃木防小人，意味著可以將想介入兩人感情的任何因素梳理掉。

而該如何增加愛情運？柯柏成則表示，今年喜慶位於正北方，因此可在七夕當天，用透明花瓶插上九朵紅玫瑰並擺在家裡的正北方，如此一來，不論單身與否都可以增加愛情運。

若是目前單身的朋友，可在晚上到戶外向北方天空雙手合十祈求，說明自己的對象條件，並準備一條紅線依男左女右的規定綁在手上三天。三日過後將線取下，放入紅包袋，於紅包袋寫上「和合二仙，心想事成」後將其燒掉即可，灰燼撒進住家北方的溪流。

七夕 情人節 農曆七月 單身

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