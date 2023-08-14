主管都愛！職場「升官最快的3生肖」它總讓人「刮目相看」：是最熱門人選
職場上爾虞我詐，競爭激烈，許多人因無法適應而停滯不前，甚至慘遭淘汰，不過有幾個生肖卻是最懂得如何在職場上發光發熱，運用自身的潛能和努力，成為升官最快的佼佼者，讓我們一起來看看是哪幾個生肖。
第三名：猴
屬猴人充滿熱情，富有自信，責任心強，在職場上隨時待命，蓄勢待發，無論多艱苦的工作，都能夠勇敢面對，在交際應酬上，更是擁有七十二變，擅於察言觀色，懂得在什麼時候做什麼樣的表現，應對進退得宜，很容易就獲得長上的青睞，自然能夠在短時間內不斷的往上爬，提升自己的職位，只是猴寶寶有時性情多變，情緒來臨的時候，容易變得暴躁，不分輕重，做出錯誤的判斷，所以請猴寶寶一定要多修身養性，多壓抑自己的脾氣，另外在嫉妒心的部分也要多加克制，懂得見賢思齊，向優秀的人學習。
第二名：鼠
鼠寶寶待人和藹親切，心胸寬闊，聰明活潑，有相當的自我約束能力，因為自尊心特別的強，無法忍受有失誤的情況產生，所以工作上就格外的態度積極，努力勤奮，希望把最好的一面呈現出來，而且鼠寶寶的適應能力非常強，無論在什麼樣的工作環境中，都能制定出一套最有效率的流程，讓長官刮目相看，只要是有升遷的機會時，鼠寶寶往往能成為熱門人選，但是鼠寶寶天生保守，不喜過度的創新變化，可是當自己成為領導者時，就必須與時俱進，建議鼠寶寶要能不斷進化，千萬別故步自封，以免限制了自己的前程。
第一名：虎
在現實世界裡，真正的森林之王是老虎，虎寶寶具有不怒而威的霸氣，但也擁有一顆樂於助人、充滿正義的心，所以在群體中常常能成為發號司令的領導者，如果是獅子座的虎寶寶，那更是不可多得的將才，最適合開疆闢土，外出打天下，職場上的虎寶寶，具有活力朝氣和雄心壯志，常常能衝在最前頭，為公司謀取最大的利益，也因為這份衝勁，特別容易受到重用，不只升官快，更能指派成為地區負責人，當上一方霸主，不過還是要建議虎寶寶，不要因為有好的成績就剛愎自用，如果太過於孤傲，就難以獲得人心。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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